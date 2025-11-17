Grad Sarajevo: U narednim danima ćemo pokrenuti novi postupak javne nabavke za doček Nove Godine

Grad Sarajevo je objavio da zaprimljeni zahtjev za organizaciju dočeka Nove godine nije ispunio potrebne uslove, zbog čega je postupak javne nabavke poništen. Također su najavili da će u narednim danima pokrenuti novi postupak.

Grad, koji tradicionalno organizuje javni doček Nove godine, i ove je godine, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i Planom javnih nabavki, pokrenuo postupak javne nabavke pod nazivom "Doček Nove godine". Odlukom od 6. oktobra 2025. godine, postupak je započet putem Pregovaračkog postupka, a na portalu Agencije za javne nabavke objavljen je Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće.

Na prijedlog Komisije za javnu nabavku, zaprimljeni zahtjev za učešće je odbačen jer nije ispunio kvalifikacione uslove, te je postupak poništen. Odluka je objavljena na portalu Agencije, a žalbe nisu podnijete.

Nakon toga, 4. novembra 2025. godine, postupak javne nabavke "Doček Nove godine" je ponovo pokrenut, ali je 17. novembra 2025. godine, prema prijedlogu Komisije, poništen jer nijedna zaprimljena ponuda nije bila prihvatljiva. Odluka je objavljena, a žalbi nije bilo.

- U cjelokupnom postupku javne nabavke, uključujući donošenje navedenih odluka, u potpunosti su poštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', broj 39/14, 59/22 i 50/24). U cilju potpune, blagovremene i tačne informisanosti javnosti, obavještavamo da će Grad Sarajevo već u narednim danima ponovo pokrenuti postupak javne nabavke "Doček Nove godine", koji bi trebao biti okončan pravovremeno, uz potpuno poštivanje zakonskih odredbi. Očekujemo da će građanima i posjetiocima pružiti sadržajan i kvalitetan program, ispunjavajući njihova, ali i naša očekivanja - navodi se u saopštenju.