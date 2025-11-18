U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Ispred UN-a otkriven 'Cvijet Srebrenice'

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Ispred UN-a otkriven 'Cvijet Srebrenice'.

Ispred sjedišta UN-a u Njujorku jučer je otvoren "Cvijet Srebenice, spomenik žrtvama genocida kao trajni podsjetnik. Autor obilježja je bh. umjetnik Adin Hebib.

Ceremoniji otvaranja prisustvovali su predsjednica Udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa Munira Subašić, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, te brojna druga izaslanstva.

Ovaj cvijet je dokaz da smo živi i da nas ne mogu uništiti, kazala je Subašić

"Avaz" na licu mjesta sa Zmajevima u Beču koji poslije 12 godina imaju veliku šansu za Svjetsko prventstvo.

Zoran Čegar, bivši načelnik sektora uniformisane policije FUP-a, za "Avaz je prokomentarisao šokantnu informaciju koju je otkrio Vahidin Munjić o tome da je stotine građana nezakonito prisluškivano putem uređaja "kečer".

Još jedan slučaj femicida potresao BiH: Ubicu niko nije zaustavio.

Predstavnički dom usvojio budžet u iznosu od 1,5 milijardi KM. Trojka razjedinjena, SDA spašavala situaciju.

Ginekologinja Fatima Klempić-Dautbašić za "Avaz" je govorila povodom Međunarodnog dana svjesnosti o prijevremenom rođenju. Objasnila šta se smatra prijevremenim porođajem i šta ljekari poduzimaju po tom pitanju.

Američki predsjednik na udaru kritika kongresmena. Traže objašnjenje šta je Trampova administracija dogovorila s Dodikom?

Poništena javna nabavka Grada Sarajeva za javni doček Nove godine 2026. Više o tome čitajte na stranama sarajevskog kantona.

Migranti "guše Minhen. Infrastruktura, školstvo i zdravstvene službe ne mogu pratiti jak priliv.

Odražano ročište protiv Ćazima Osmanovića koji je optužen da je izbo komšiju zbog otmice. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

Na stranama jet seta čitajte o bh. talentima koji osvajaju regionalne muzičke scene.

Na sportskim stranama čitajte šta je selektor fudbalske reprezentacije BiH poručio na pres konferenciju po dolasku u Beč.

