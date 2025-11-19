ZZO od građana otima 800.000 KM

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS) ovih dana provodi proces zamjene zdravstvenih knjižica. Svaki građanin novu knjižicu plaća dvije marke. Dok se na prvi pogled radi o administrativnoj proceduri, mnogi se pitaju zašto se ova usluga dodatno naplaćuje, kada Zavod već raspolaže ogromnim sredstvima prikupljenim kroz doprinose?

Za razliku od izdavanja lične karte ili pasoša, gdje se plaća trošak izrade dokumenta, ali ne i „održavanje“ dokumenta tokom trajanja njegovog važenja, zdravstveno osiguranje funkcionira po potpuno drugačijem modelu.

Redovni doprinosi

ZZOKS svaki mjesec prikuplja milionske iznose od doprinosa svojih osiguranika. U Kantonu Sarajevo ima gotovo 400.000 osiguranih osoba, a njihov doprinos uplaćuje se redovno, bez obzira koriste li zdravstvene usluge ili ne. Prema saznanjima “Avaza”, ZZOKS mjesečno inkasira blizu 60 miliona maraka.

Upravo zato pitanje dodatne naplate od dvije KM po osiguraniku za novu karticu mnogima izgleda kao još jedan namet. Jednostavnom računicom, ukoliko svi osiguranici zamijene svoje knjižice, Zavod će naplatiti gotovo 800.000 KM direktno iz džepova građana koji ionako svaki mjesec izdvajaju značajan dio plate za zdravstveno osiguranje.

Izdašan budžet

Ovdje se nameće pitanje zašto se zamjena zdravstvene knjižice uopće naplaćuje ako Zavod već raspolaže desetinama miliona maraka? Odnosno, zašto se zdravstvena knjižica, kao obavezna javna isprava, ne finansira iz već postojećeg izdašnog fonda?

Tema otvara i pitanje transparentnosti trošenja javnog novca, ali i odnosa sistema prema građanima koji redovno i uredno pune zdravstveni fond. Navodno, ZZO KS trenutno raspolaže sa 875 miliona maraka.