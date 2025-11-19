Vijest brutalno razotkrila nesposobnost bh. vlasti: Albanija lider, BiH tone u crnu rupu

Albanija je u ponedjeljak otvorila posljednje od šest pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja EU. Ranije je iz EK istaknuto da su Albanija i Crna Gora najbliže članstvu u EU u naredne tri godine, a ispred BiH su i Moldavija, čak i ratom zahvaćena Ukrajina. Porazan je to rezultat aktuelnih politika koje su vrijeme gubile na blokade i pokušaje urušavanja države i onih koje su se suprotstavljale metlom ili bagerom. Hvalospjeve ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, da je BiH šampion evropskih procesa, surovo je demantirala realnost.

Potpredsjednica SDA Aida Obuća naglašava da je BiH, za razliku od drugih zemalja regiona koje ubrzano napreduju ka EU, zapela u mjestu, zato što “vladajuću strukturu čine oni koji nemaju ni viziju ni političku hrabrost”.

Reformska snaga

- Ono što vidimo jasno pokazuje da Trojka nije reformska snaga. Njihov kompromis s HDZ-om i SNSD-om nije bio dogovor radi napretka, nego radi političkog preživljavanja. BiH jeste decentralizirana država i to jeste izazov, ali to nije izgovor. Reforme ne stoje zbog Ustava, nego zbog nedostatka političke volje ili njenog potpunog izostanka. Zato je krajnje vrijeme da Trojka sa svojim partnerima prestane koristiti Brisel kao pozornicu za PR nastupe – ističe Obuća.

Napredak Albanije u procesu pristupanja EU pokazuje da države regije, koje ispunjavaju uvjete i održavaju političku stabilnost, mogu brzo napredovati, kaže dopredsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH i član Predsjedništva HDZ-a BiH Mladen Bošković.

- Neispunjavanje tih obaveza direktno usporava evropski put BiH, smanjuje povjerenje institucija EU i oduzima priliku za brže reformske i ekonomske procese. Potrebno je jasno i odgovorno djelovanje svih političkih dionika. Evropski put BiH može biti uspješan jedino ako se osigura funkcionalnost institucija, dosljedno poštivanje ustavnog poretka i ravnopravnost konstitutivnih naroda – ističe Bošković.

Državni zastupnik i član Glavnog odbora Naše stranke Predrag Kojović kaže da je članstvo BiH u EU za ovu stranku nulti prioritet.

- Brine me osjećaj da veliki dio funkcionera ne shvata, ne želi da shvati i neće da kaže svojim glasačima da moramo nadograditi i značajno reformisati naš ustavni, ekonomski i na kraju politički sistem. Moramo prihvatiti da će naša zemlja biti pravno uređena po uzoru na zemlje EU i da će naši građani i građanke imati ista prava i mogućnosti kao građani Njemačke, Francuske ili Španije. Imali smo priliku vidjeti šta oni koji nas verbalno vode u EU misle, recimo, o činjenici da je naš državni emiter, zbog duga prema Evropskoj difuznoj organizaciji, pred zatvaranjem – ističe Kojović.

Pretvoren u makadam

Državna vlast je naš evropski put pretvorila u makadam, kazao je za "Avaz" delegat u Domu naroda PS BiH i generalni sekretar Demokratske fronte Dženan Đonlagić.

- Posljednjih osamnaest mjeseci nema nikakvog pomaka u ispunjavanja uslova da bismo dobili datum otvaranja pregovora s EU. Posljednji Izvještaj Evropskog vijeća je kristalno jasno poslao poruku: “Nema napretka”! To praktično znači da smo daleko na začelju evropskih integracija - ističe Đonlagić.