Potpisan Memorandum o izgradnji Centra za mlade u Vili Braun

Memorandum o razumijevanju između Općine Centar, Vlade Kantona Sarajevo i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) potpisan je danas u Vili Braun, a njime se postavljaju temelji za izgradnju modernog Centra za mlade koji će biti smješten u restauracijskom kompleksu spomenute vile.

Bolje prilike

Memorandum su potpisali načelnik Općine Centar Srđan Mandić, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i UNFPA predstavnica za Bosnu i Hercegovinu i direktorica za Albaniju, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Kosovo Džastin Koulson (Justine Coulson).

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić pohvalio je saradnju svih uključenih strana te istakao da je Općina Centar posvećena stvaranju boljih prilika za mlade.

- Zbog toga smo s velikim entuzijazmom prihvatili ovaj projekat i ponudili prostor Vile Braun, vrijednog historijskog objekta, da postane upravo centar mladih ljudi ovog grada. Čim smo preuzeli ovu zgradu u posjed, donijeli smo odluku da je ne stavljamo u fond poslovnih prostora, već da ćemo je dodijeliti našem Centru za izvrsnost u preduzetništvu koje u opštini Centar egzistira već oko šest godina i želimo da ovaj objekat bude ispunjen mladim preduzetnicima i mladim nadarenim ljudima - kazao je Mandić.

On je istaknuo da je završen projekt za vanjsko uređenje, a da je projekat za unutrašnje uređenje pri kraju.

- Drago mi je što ovaj proces vodimo zajedno sa Kantonom Sarajevo i UNFPA-om, partnerima koji dijele našu viziju i posvećenost mladima - rekao je načelnik Mandić.

Historijski trenutak

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk istakao je da je riječ o historijskom trenutku za sve mlade KS.

- Drago mi je što danas možemo da potpišemo Memorandum koji će ozvaničiti našu zajedničku posvećenost izgradnji Centra za mlade. Prije svega, želim zahvaliti načelniku Mandiću na izuzetnoj saradnji i spremnosti da ovaj projekat smjestimo u Vilu Braun, prostor sa velikim historijskim i simboličkim značajem - rekao je Uk.

UNFPA predstavnica Justine Coulson naglasila je značaj ovog partnerstva.

- Sporazum predstavlja snažno i vizionarsko partnerstvo koje stavlja mlade ljude u samo središte razvoja. Uspostava Centra za mlade predstavlja viziju društva koje cijeni svoje mlade ljude, njihove glasove i kreativnost - istakla je Coulson.

Centar će predstavljati direktnu implementaciju strateških dokumenata, Zakona o mladima Federacije BiH i Strategije za mlade Kantona Sarajevo do 2030. godine. Cilj je izgraditi centar prema evropskim standardima koji će biti certificiran od strane Vijeća Europe i koji će biti uporediv sa najboljim sličnim objektima u regionu.

Ovaj višenamjenski prostor će svim mladima i omladinskim organizacijama na području KS omogućiti jednak pristup resursima, podržati njihove projekte i promovisati uključivanje, obrazovanje, inovacije i poduzetništvo, čime će se pružiti temelj za izgradnju pravičnije i održivije budućnosti, saopćeno je iz Općine Centar.