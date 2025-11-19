Ozvaničena saradnja između Zemaljskog muzeja BiH i Britanske ambasade

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, vršiteljica dužnosti direktora Zemaljskog muzeja BiH Ana Marić i britanski ambasador u BiH Julian Reilly ozvaničili su novu projektnu saradnju.

Insitucije kulture

Cilj saradnje je da se poveća održivost ključne kulturne institucije kroz unapređenje njene ponude, aktivno uključivanje članova zajednice u projekte i aktivnosti, osnaživanjem partnerstava sa nekim od ključnih institucija kulture u Ujedinjenom Kraljevstvu, te jačanjem i očuvanjem kapaciteta i stručnosti.

Ambasador Reili (Reilly) naglasio je zadovoljstvo što Ambasada ima priliku sarađivati sa Zemaljskim muzejom BiH, jednom od ključnih institucija kulture na nivou države.

- Institucije kulture čuvaju i razvijaju kulturno naslijeđe, omogućavaju građanima pristup umjetnosti i obrazovanju, potiču kreativnost, dijalog i društvenu integraciju, te doprinose očuvanju identiteta i promociji demokratskih vrijednosti – kazao je ambasador.

Velika nam je čast, dodao je, što imamo priliku podržati saradnju između Zemaljskog muzeja BiH i relevantnih institucija u UK, poput Kew Gardens i Royal Botanic Garden Edinburgh u Loganu, te doprinijeti jačanju kapaciteta i ponude ovog muzeja.

- Nažalost, situacija u BiH je takva da, umjesto da se fokusiraju na modernizaciju, proširenje ponude i privlačenje većeg broja posjetilaca, ove institucije moraju neprestano voditi borbu za opstanak. Takve institucije moraju biti pod zaštitom države, dok međunarodna podrška može značajno pomoći u daljem unapređenju njihove ponude građanima ove zemlje - istakao je ambasador Reili.

Višegodišnja saradnja

Marić je istakla da se jedini botanički vrt u Bosni i Hercegovini nalazi upravo u Zemaljskom muzeju BiH i nekoliko zadnjih godina su se posvetili njegovoj temeljitoj obnovi.

- Projekt s Britanskom ambasadom će nam pomoći da odemo i korak dalje, posebno u smislu povezivanja sa sličnim relevantnim institucijama, što će u konačnici doprinijeti jačanju pozicije Muzeja u širem kontekstu.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine na ovaj način nastavlja višegodišnju saradnju s različitim ambasadama u našoj državi, primarno na polju obnove. Međutim, koliko god smo ponosni na aktivnosti koje su sprovedene na taj način, jednako toliko nas rastužuje činjenica da je većina sredstava zapravo došla iz stranih, a ne domaćih izvora – poručila je Marić, saopćeno je iz Britanske ambasade u BiH.