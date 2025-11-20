Sarajevo se probudilo okovano smogom: Zrak izuzetno nezdrav, preporučuje se oprez

Dobro poznati prizor, jutro u smogu, ponovo je dočekalo Sarajlije. Zrak je izrazito lošeg kvaliteta zbog čega se preporučuje oprez svim građanima, posebno djeci i starijim osobama, kao i hronično oboljelim.

Prema podacima platforme IQAir, indeks kvaliteta zraka u 6 sati iznosio je 163, što se svrstava u kategoriju "nezdravo". Glavni zagađivač je PM2.5 čestica, čija koncentracija iznosi alarmantnih 72,5 µg/m³, čak 14,5 puta više od preporučene godišnje vrijednosti Svjetske zdravstvene organizacije.

Uz temperaturu od svega 2 stepena i vlagu od 100 posto, bez vjetra koji bi rastjerao zagađenje, sarajevska kotlina jutros je poput zatvorene komore u kojoj se smog zadržava pri samom tlu.

Prognoza pokazuje da bi indeks zagađenja mogao padati tokom dana, ali će i dalje ostati povišen sve do večernjih sati. Stabilna atmosfera, magla i slab vjetar pogoduju zadržavanju zagađujućih čestica, pa se veća poboljšanja ne očekuju prije noći.

Stručnjaci preporučuju da građani danas maksimalno smanje boravak na otvorenom. Posebno se savjetuje rizičnim grupama: djeci, trudnicama, hroničnim bolesnicima i starijim osobama, kao i– da izbjegavaju fizičku aktivnost vani. Preporuke uključuju i držanje prozora zatvorenim, korištenje prečišćivača zraka u zatvorenim prostorima te nošenje zaštitnih maski prilikom izlaska.

U zagađenju prednjače fine čestice PM2.5 i PM10, dok su vrijednosti NO₂ i CO također povišene. Ovakva situacija ponovo otvara pitanje dugoročne strateške borbe protiv zagađenja u glavnom gradu, koje svakog novembra i decembra prelazi u alarmantnu fazu i sve teže utiče na zdravlje ljudi.