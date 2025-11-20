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POSLAO ŠLJEM

Delegacija EU u BiH osudila potez Košarca: Takvo ponašanje je nedopustivo od strane javnog službenika

Pozivamo sve aktere da se suzdrže od provokativne retorike i djelovanja, naveli su

Šef delegacije EU u BiH (lijevo): Osudio potez Košarac. Fena / VM BiH

A. O.

20.11.2025

Delegacija EU u BiH najoštrije je osudila potez državnog ministra Staše Košarca koji je visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu (Cristianu Schmidtu) poslao šljem nacističke vojske.

- Najoštrije osuđujemo današnju nečuvenu gestu bh. ministra Košarca slanjem vojnog šljema iz Drugog svjetskog rata visokom predstavniku Schmidtu, popraćenu neukusnim i huškačkim pismom. Takvo ponašanje je nedopustivo od strane javnog službenika. Politički akteri imaju posebnu odgovornost za smirivanje napetosti, a ne za potpirivanje podjela. Pozivamo sve aktere da se suzdrže od provokativne retorike i djelovanja. Pozivamo ih da umjesto toga usmjere svoje napore prema poticanju stabilnosti i prosperiteta koji će koristiti građanima – navode iz Delegacije EU u BiH.

Podsjetimo, uz šljem, za kojeg nije pojasnio kako je došao do njega, Košarac je Schmidtu poslao i pismo koje je nazvao "Pismo okupatoru."

U pismu je iznio veliki broj spornih, pa čak i skandaloznih tvrdnji. Između ostalog, Košarac je Schmidta nazvao "otjelotvorenjem političkog zla i loše namjere prema RS-u" te u jednom dijelu najavio da Schmidta "čeka Nuremberški proces", misleći na suđenja bivšim nacističkim funkcionerima i saradnicima nakon Drugog svjetskog rata.

# STAŠA KOŠARAC
# DELEGACIJA EU U BIH
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