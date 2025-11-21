Udruženja žrtava rata: BiH ne može naprijed pod pritiskom onih koji žele njen raspad

Povodom 30. godišnjice parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma oglasila su se Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa. Jesmo li naučili lekciju, pitaju se u zajedničkom saopćenju.

- Dejtonski sporazum su potpisale tri zaraćene strane: Franjo Tuđman u ime Republike Hrvatske, Alija Izetbegović u ime Republike Bosne i Hercegovine i Slobodan Milošević u ime Republike Srbije.

Dakle, bez dileme, akteri oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, kako je i utvrdio

Međunarodni Krivični Sud za bivšu Jugoslaviju / MKSJ /. Svjedoci su bili SAD, EU, Velika Britanija. I dalje je Bosna i Hercegovine pod velikim uticajem zemalja koje su na nju izvršile "agresiju" ili preciznije međunarodni oružani sukob u kojem su nedvosmisleno sudjelovali politički i vojni vrh Hrvatske i Srbije - navodi se u saopćenju.

Dodaju da BiH ne može naprijed pod takvim pritiskom, onih koji žele njen raspad i pripajanje dijela teritorija,

- Dok i dalje traje beskrupulozno mješanje u unutrašnje stvari i Srbije i Hrvatske, BiH ostaje nedosanjani plijen koji žele pripojiti.

I dok god oni koji su bili direktno involvirani u zločine u BiH i dalje imaju nedvosmislen uticaj na kreiranje politika u Banja Luci i Mostaru BiH neće doživjeti nikakav napredak.

Nakon 30 godina, je li došlo vrijeme da svjedoci sporazuma (SAD, EU, Velika Britanija) konačno shvate da Zagreb i Beograd moraju izolovati od BiH, jedino tako će BiH prodisati punim plućima.

Dejton je zaustavio rat, vrijeme da svjedoci zaustave maligno djelovanje Srbije i Hrvatske na BiH - smatraju u Udruženjima žrtava i svjedoka genocida i Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.