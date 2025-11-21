Vojinu Pavloviću povećana kazna za opravdavanje genocida i veličanje Mladića

Iz Suda BiH je saopšteno da je kao neosnovana odbijena žalba Pavlovićevog branioca, dok je žalba Državnog tužilaštva uvažena i preinačena odluka o jedinstvenoj kazni, koja, umjesto ranije dvije i po, sada iznosi tri i po godine zatvora.

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je preinačilo prvostepenu presudu i osudilo Vojina Pavlovića na jedinstvenu kaznu od tri i po godine zatvora za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, piše Detektor .

Protiv Pavlovića su podignute dvije optužnice za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, koje su spojene u jedan predmet, te ga je Apelaciono vijeće po jednoj tački osudilo na tri godine, dok je za drugu osuđen na godinu dana zatvora, te mu je izrečena jedinstvena zatvorska kazna od tri i po godine.

Pavlović je prvostepenom presudom proglašen krivim jer je postavio plakat Ratka Mladića, koji je presudom međunarodnog suda osuđen za genocid i druge ratne zločine, i Milorada Dodika, te je bio svjestan da navedenim djelom veliča ratnog zločinca, kao i da takvo postupanje može izazvati strah i nesigurnost kod stanovništva.

Proglašen je krivim i da je odobrio i pokušao opravdati genocid u Srebrenici na način da je organizovao održavanje skupa u Bratuncu 11. jula 2023. godine, za koji je izradio plakate na kojim je bilo ispisano “11. juli – dan oslobođenja Srebrenice, hvala Vojsci Republike Srpske”.

Sud je Pavlovića za jednu tačku optužnice tada osudio na dvije godine i dva mjeseca zatvora, a za drugu tačku na deset mjeseci zatvora. Kazna je objedinjena te je Pavlović osuđen jedinstvenom kaznom zatvora na dvije i po godine.

- Do današnjeg dana na teritoriji BiH nije donesena presuda za negiranje genocida i veličanje ratnih zločina, uprkos činjenici da je negiranje sveprisutno i na djelu, kako nas o tome informišu mediji - rekao je tokom izricanja presude predsjedavajući Sudskog vijeća Goran Radević i dodao da u entitetskim i kantonalnim krivičnim zakonima postoje odredbe koje zabranjuju negiranje ratnih zločina.

Odbrana Pavlovića uložila je žalbu na prvostepenu presudu zbog bitnih povreda odredaba Zakona o krivičnom postupku BiH, dok je Tužilaštvo BiH uložilo žalbu isključivo zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, za koju su smatrali da je neprimjerena, što je Apelaciono vijeće i uvažilo.

Na ovu presudu nije dozvoljena žalba.