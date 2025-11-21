Vozači oprez: Na prevoju Karaula policija isključuje teretna vozila iz saobraćaja

Na planinskom prevoju Karaula (Olovo-Kladanj), zbog izrazito loših vremenskih i saobraćajnih uslova, policija isključuje teretna vozila iz saobraćaja. Poteškoće su i na prevoju Komar (Travnik-Donji Vakuf) gdje su česti zastoji, zbog teretnih vozila koji se popriječe na cesti.

U Bosni pada snijeg i zadržava se na kolovozu. Posebno je otežano na dionicama u višim planinskim predjelima.

- Za sada se na većini putnih pravaca saobraća bez vanrednih ograničenja, ali apelujemo na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz, kao i na vodu koja se zadržava na kolovozu. Vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uslovima i stanju na putevima – kažu iz BIHAMK-a.