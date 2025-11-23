Vanja Bjelica-Prutina glasala u Istočnom Sarajevu: Pozivam sve birače da danas iskoriste biračko pravo

Prijevremeni izbori za predsjednika bh. entiteta RS održavaju se danas, a biračka mjesta SU otvorena jutros u 7 sati, dok se zatvaraju u 19.
Fotoreporter „Avaza“ nalazi se u Istočnom Sarajevu. Jutros je članica Centralne izborne komisije BiH Vanja Bjelica-Prutina glasala u Srednjoj školi "28.juni" u Istočnom Sarajevu.
- Ja sam jutros u 7 sati iskoristila svoje biračko pravo i glasala na svom biračkom mjestu. Pozivam sve birače da danas iskoriste biračko pravo, da prije toga provjere na stranici Centralne izborne komisije na kojem biračkom mjestu su registrovani kako bi se izbjegle gužve – rekla je između ostalog Bjelica-Prutina za "Avaz".
Centralna izborna komisija BiH je za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika RS ovjerila kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.
Podsjećamo, u Centralni birački spisak upisano je ukupno 1.264.364 birača, od toga 20.269 birača koji glasaju putem pošte, te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu. Ukupno je formirano 2.211 biračkih mjesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Putem mobilnog tima moći će glasati 4.767 birača.