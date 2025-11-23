Vanja Bjelica-Prutina glasala u Istočnom Sarajevu: Pozivam sve birače da danas iskoriste biračko pravo

Prijevremeni izbori za predsjednika bh. entiteta RS održavaju se danas, a biračka mjesta SU otvorena jutros u 7 sati, dok se zatvaraju u 19. Fotoreporter „Avaza“ nalazi se u Istočnom Sarajevu. Jutros je članica Centralne izborne komisije BiH Vanja Bjelica-Prutina glasala u Srednjoj školi "28.juni" u Istočnom Sarajevu.

- Ja sam jutros u 7 sati iskoristila svoje biračko pravo i glasala na svom biračkom mjestu. Pozivam sve birače da danas iskoriste biračko pravo, da prije toga provjere na stranici Centralne izborne komisije na kojem biračkom mjestu su registrovani kako bi se izbjegle gužve – rekla je između ostalog Bjelica-Prutina za "Avaz".

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