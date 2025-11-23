Na prijevremenim izborima u Foči 26 biračkih mjesta otvoreno je na vrijeme

Na prijevremenim predsjedničkim izborima u Foči 26 biračkih mjesta otvoreno je na vrijeme, dok za jedno Opštinska izborna komisija nema nikakvu informaciju, potvrdio je Radio Foči predsjednik Komisije Vladimir Kulić.

Kulić je naveo da je predsjednik biračkog odbora u Popovom Mostu telefonski nedostupan, zbog čega su bez podataka o izbornom procesu na tom biralištu.

- Vjerovatno zbog nedostatka električne energije postoje problemi u komunikaciji. Ekipe „Elektrodistribucije“ su na terenu, nadamo da će kvarovi brzo biti otklonjeni i da ćemo dobiti potrebne informacije - rekao je Kulić.

U Foči pravo glasa ima 16.241 birač upisan u birački spisak.

Glasanje se obavlja na 27 redovnih biračkih mjesta, dok su građanima na raspolaganju tri mobilna tima.

Na ovim izborima neće biti glasanja u odsustvu.

Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata.

U trci za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske i dva nezavisna kandidata: Igor Gašević i Slavko Dragičević.