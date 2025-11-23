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GUŽVE NA GRANICI

Kilometarske kolone na ulazu u BiH iz Srbije na dan prijevremenih izbora za predsjednika RS

Ova jako neobična situacija za nedjelju popodne i po jako teškom snježnom nevremenu zabilježena je na dan prijevremenih izbora u Republici Srpskoj

Granični prijelaz Trbušnica. Društvene mreže

A. O.

23.11.2025

Kilometarske kolone danas su zabilježene na graničnom prijelazu Trbušnica na ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz Srbije.

Gužve su zabilježene na dan prijevremenih izbora u Republici Srpskoj. Pretpostavlja se da pojedini građani iz Srbije dolaze kako bi iskoristili svoje biračko pravo. 

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika RS ovjerila kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i nezavisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

# GRANIČNI PRIJELAZ
# RS
# BIH
# GP TRBUŠNICA
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