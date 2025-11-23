Nešković: Blanuša u 11 općina i gradova ima prednost od 17.000 glasova, samo čudo može iskriviti ovu sliku

Član Predsjedništva SDS-a i delegat u Domu naroda PSBiH Želimir Nešković održao je drugu konferenciju za medije, gdje je kazao da kandidat opozicije Branko Blanuša ima veliku prednost.

- U 11 lokalnih zajednica Blanuša ima prednost od 17.000 glasova - rekao je Nešković.

Dodao je da Blanuša vodi u Banjoj Luci, Tesliću, Prnjavoru, Loparama, Ugljeviku.

- Samo čudo koje bi moglo da iskrivi ovu sliku - rekao je Nešković ističući da je jako mala razlika u Bosanskoj Gradišci, Doboju u korist Siniše Karana.

Govoreći o Banjoj Luci, Nešković je rekao da je na oko 50 posto prebrojanih glasova Blanuša u prednosti za oko 6.000 glasova, dok je u Bijeljini ta prednost preko 3.000 glasova.

Inače, prema podacima SNSD-a Siniša Karan je u velikoj prednosti.