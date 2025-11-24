Vladimir Vasić za "Avaz": Rezultati izbora trebaju više da zabrinu vladajuću koaliciju nego opoziciju

Rezultati prijevremenih izbora u RS trebaju više da zabrinu vladajuću koaliciju nego opoziciju, smatra sociolog Vladimir Vasić.

Komentirajući preliminarne rezultate izbora, Vasić kaže da veliki broj apstinenata šalje jasnu poruku da građani nisu zadovoljni sadašnjom vlašću, ali da ni u opozicionim redovima ne vide adekvatnu alternativu.

- To ukazuje na duboko nepovjerenje u politički sistem i slab kapacitet društva da generiše istinske promjene kroz izbore. Društva s anemičnom izbornom masom očigledno nisu demokratski sazrela i ne mogu iznijeti suštinske reforme. Zabrinjava hronični pesimizam i društvena apstinencija među mlađom populacijom, što pokazuje nezainteresovanost za budućnost zajednice - dodaje Vasić.

Naglašava da je problem što mase i elite gledaju samo finalni proizvod – izborni rezultat pobjednika.

- Prvi je uvijek u fokusu, a drugi se vrlo brzo zaboravlja. Niska izlaznost je alarm, crvena upozoravajuća zastavica koju ne smijemo ignorisati. Apstinenti se ne smiju potcijeniti. Izborna volja građana mora da se poštuje – svaki glas, bilo za poziciju ili opoziciju, je važan. To je temeljna vrijednost demokratije. Finalni rezultat očito neće biti u velikom rasponu; čini se da je utakmica rješena u sudijskoj nadoknadi. Ovakvi rezultati ne smiju ostaviti prostora za išta drugo osim ozbiljne i dubinske multidisciplinarne analize. Koliko nas, zapravo, nema od izbora do izbora i kakvu poruku to šalje političkim elitama, pitanje je koje vlasti i opozicija više ne mogu ignorisati - ističe Vasić.