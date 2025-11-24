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DRUŠTVO MIRA

Zvizdić čestitao Dan državnosti BiH: Naša odgovornost je da radimo na jačanju demokratskih principa

Zvizdić je kazao da se 25. novembra prisjećamo historijskih odluka zasjedanja ZAVNOBiH-a iz 1943. godine

Denis Zvizdić. FENA

FENA

24.11.2025

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić čestitao je građankama i građanima Bosne i Hercegovine 25. novembar, Dan državnosti BiH.

Zvizdić je kazao da se 25. novembra prisjećamo historijskih odluka zasjedanja ZAVNOBiH-a iz 1943. godine, kada je potvrđena državnost BiH i postavljeni temelji njene ravnopravnosti, slobode i zajedništva.

To je, kako je naveo Zvizdić, datum koji podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju i koje su jače od svih razlika.

- Neka nas Dan državnosti inspiriše da gradimo društvo mira, povjerenja i napretka, u kojem će svaki građanin imati jednake mogućnosti i osjećaj sigurnosti. Naša odgovornost, kao institucija i kao pojedinaca, jeste da ustrajno radimo na jačanju demokratskih principa, vladavine prava i prosperiteta Bosne i Hercegovine - piše u čestitki zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denisa Zvizdića, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

# DENIS ZVIZDIĆ
# ČESTITKA
# DAN DRŽAVNOSTI
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