Zvizdić čestitao Dan državnosti BiH: Naša odgovornost je da radimo na jačanju demokratskih principa

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić čestitao je građankama i građanima Bosne i Hercegovine 25. novembar, Dan državnosti BiH.

Zvizdić je kazao da se 25. novembra prisjećamo historijskih odluka zasjedanja ZAVNOBiH-a iz 1943. godine, kada je potvrđena državnost BiH i postavljeni temelji njene ravnopravnosti, slobode i zajedništva.

To je, kako je naveo Zvizdić, datum koji podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju i koje su jače od svih razlika.

- Neka nas Dan državnosti inspiriše da gradimo društvo mira, povjerenja i napretka, u kojem će svaki građanin imati jednake mogućnosti i osjećaj sigurnosti. Naša odgovornost, kao institucija i kao pojedinaca, jeste da ustrajno radimo na jačanju demokratskih principa, vladavine prava i prosperiteta Bosne i Hercegovine - piše u čestitki zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denisa Zvizdića, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.