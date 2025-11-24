Bodiroga se obrušio na Stevandića: Umislio da je nešto bitan, ne brukaj se, čovječe"

Komentirajući političku situaciju u RS i podršku glasača aktuelnom predsjedniku NSRS na posljednjim lokalnim izborima, šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga kazao je kako Nenad Stevandić nema legitimitet da vrši funkciju predsjednika NSRS, objašnjavajući da je od mogućih 100.000 glasova Stevandić dobio 1.777 glasova u Banjoj Luci.

- Hajde, čovječe ne brukaj se više! Nenad Stevandić je čovjek koji je kao nosilac liste na posljednjim lokalnim izborima imao 1.777 glasova u Banjaluci! Zamislite koliko vrijedi taj čovjek koji je imao od mogućih 100.000 glasova 1.777, a što je najgore trenutno je predsjednik NSRS! On nema legitimitet da bi obavljao tu funkciju, jer broj glasova govori da ga narod neće - naveo je Bodiroga na mreži X.

Dalje je komentarisao Stevandićevo mijenanje članstva kroz više političkih stranaka.

- Ujedno je promijenio 5-6 političkih partija i bit će upoznat kao najgori predsjednik NSRS. Kao neko ko živi neki svoj svijet i ko je umislio da je nešto bitan, povremeno ima tragikomične javne nastupe, a jedan od tih nastupa je danas bio kada je izmislio neku operaciju Schmidt. Taj lažni patriota je istinski predstavnik anomalije ovog društva, gramziv, odan nakaradnom sistemu, a svoj kompleks liječi tako što naruči auto marke Audi za svoje potrebe kao predsjednika NSRS koji je koštao između 150.000 i 200.000 KM. Nenade Stevandiću, izbori su pokazali da vas narod neće, idi u političku penziju i ne pokušavaj da nam se približiš jer mi nemamo isti sistem vrijednosti - poručio je Bodiroga.