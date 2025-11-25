Zovko: Borba protiv nasilja nad ženama nije jednokratna kampanja

Europski parlament danas je u Strasbourgu obilježio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Tom prilikom, zastupnica u Europskom parlamentu i potpredsjednica Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) Željana Zovko istaknula je kako se niti jedan oblik nasilja nad ženama i djevojčicama ne smije tolerirati te da zakonski okvir mora predvidjeti najstrože kazne za kazneno djelo femicida.

Zaštita žena

- Svim dostupnim sredstvima moramo unapređivati sistem zaštite žena od nasilja. One su svakodnevno, u stvarnom ili virtualnom prostoru, izložene najgnjusnijim oblicima nasilja samo zato što su žene - poručila je Zovko.

Pozdravila je odluku Republike Hrvatske iz 2024. godine o uvođenju femicida kao zasebnog kaznenog djela te podsjetila da je nedavno, zahvaljujući kontinuiranom zagovaranju i saradnji, i Federacija Bosne i Hercegovine učinila isti iskorak. Zovko se posebno zahvalila udruzi Glas žene iz BiH i njihovim partnerima iz Hrvatske, naglasivši kako je njihov uporan rad i angažman bio ključan za osiguravanje zakonske zaštite svih žena i djevojčica, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću EPP-a.

Zovko je najoštrije osudila tragično ubistvo mlade žene u Mostaru prošle sedmice te pozvala na dosljednu i hitnu primjenu novog usvojenog zakona.

Strašan zločin

- Počinitelj ovog strašnog zločina mora odgovarati pred najstrožim zakonom – za teško kazneno djelo femicida - naglasila je Zovko.

Podsjetila je i na alarmantne globalne podatke prema kojima je samo u 2024. godini oko 50.000 žena i djevojčica ubijeno je od strane intimnih partnera ili članova porodice.

- Ovaj dan mora nas podsjetiti da borba protiv nasilja nad ženama nije jednokratna kampanja, nego neprestani napor društva, institucija i svake države članice - zaključila je Zovko.



