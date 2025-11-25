Kazaz: Titova BiH za 30 godina postala čudo, dejtonska BiH za 30 godina postala demografska pustinja

Profesor Enver Kazaz bio je gost na Alfa TV povodom Dana državnosti BiH i tom prilikom govorio je o značaju ovog datuma.

- 25. novembar je veličanstven dan u kojem je BiH upisana na svjetsku mapu antifašističke borbe i vrlo je važno imati u vidu da taj dan dolazi u znatno širem kontekstu emancipacije ljudi koja je proizvedena na tekovinama antifašizma, bratstva i jedinstva, kako se to govorilo u Jugoslaviji, ja mislim internacionalizma. Ja mislim da je to najgenijalniji datum i nakon njega ova zemlja će doživjeti svoj civilizacijski vrhunac, kazao je Kazaz.

Kazaz je povukao paralelu između BiH koja je formirana na temeljima ZAVNOBiH-a i BiH koja je utvrđena Dejtonom.

- Titova Bosna i Hercegovina je za 30 godina postala ekonomsko, industrijsko, kulturološko i sportsko čudo. Dejtonska BiH je za 30 godina postala demografska pustinja, zemlja klasno vrlo podjeljenih ljudi, vrlo bogate, uske elite i siromašnih ljudi koji odlaze iz nje, zemlja u kojoj je rat sa vojnog prenesen na političko polje i zemlja koju ja volim zbog njene patnje.

Osim toga Kazaz je istakao da je BiH kao zemlja konstitutivnih naroda i zemlja diskriminisanih manjina.

- Dejtonska BiH nije označena nikakvim atributom ispred imena, mi ne znamo kakva je to država. Gubitak onog atributa “republika” u Dejtonu je najveći politički poraz koji smo mogli doživjeti.

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