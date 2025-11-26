U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Ukrajina pristaje na sporazum

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Ukrajina pristaje na sporazum.

Visoki američki zvaničnik potvrdio da je ukrajinska delegacija postigla dogovor s njima o uslovima potencijalnog mirovnog sporazuma. Poručio je da riječ o najznačajnijem pomaku u mirovnom procesu od početka rata.

Američka strana je u Ženevi predstavila revidirani mirovni plan koji je sa 28 skraćen na 19 tačaka. Ostalo da se riješe manji detalji.

Vrh najmoćnije države svijeta uz narod BIH: Tramp i Rubio poslali snažne poruke povodom Dana državnosti BiH.

Razgovarali smo sa kandidatom opozicije na prijevremenim izborima u RS Brankom Blanušom. Poručio je da nema razlike između glasa Bošnjaka ili Srbina.

Na sramotan način prekinuta svečanost za Dan državnosti: Dojavljena bomba u Banjoj Luci.

Teško stanje u Orahovici Donjoj: Više od 50 mještana otrovano.

Analiziramo značajno povećanje budžeta pravosudnih institucija. SNSD "častio" institucije koje nedavno nije priznavao.

Za naš list govorio je i načelnik Neuma Dragan Jurković. Poručio da žele sezonu dužu od stotinjak dana.

Zbog ignorisanja zakonskih obaveza i urušavanja javnog servisa BHRT najavio protest.

Čitajte i o prijemu u Vijećnici povodom Dana državnosti BiH koji su organizirali Komšić i Bećirović.

Prelomni trenutak za opoziciju u RS: Karaj je "pobijedio", ali je SNSD izgubio.

Osnovano novo javno preduzeće, direktorska plaća 6.000 KM. Više o tome čitajte na stranama sarajevskog kantona.

"Pala" grupa koja je za mjesec dana prokrijumčarila više od 300 migranata. Više o tome čitajte na stranama crne hronike.

Na sportskim stranama donosimo vam razgovor s iskusnim fudbalerom Čelika Dinom Kalesićem. Poručio kako su dužni navijačima darovati WWin ligu BiH.

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