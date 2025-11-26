Ekološki aktivista Robert Oroz za "Avaz": Ne bavimo se uzrocima, ko nas je kleo nije dangubio

Slična situacija je i u mjestu Deževice na području Kreševa, gdje materijal koji je voda ranije nanijela nije adekvatno uklonjen.

Fotografije koje pokazuju posljedice sanacije na bh. način zabilježio je jutros ekološki aktivista Robert Oroz, koji je s lica mjesta za Avaz kazao da oko Fojnice ima dosta problema.

- Ovo je novi put, koji je urađen, asfaltiran poslije poplava prema Djedovom Dolu, ali korito Ripulje nije uopšte čišćeno. Kad su radili asfalt gurali su višak materijala u potok i logično je da će se to izliti čim voda nadođe - kazao nam je Oroz.

Slična situacija je i u mjestu Deževice na području Kreševa, gdje materijal koji je voda ranije nanijela nije adekvatno uklonjen.

- Tu je čišćeno oko kuća, ali niko nije vodio brigu o koritu rijeka. Mještani su upozoravali šta će se desiti, da će prva velika kiša sav taj nanos, pijesak, šljunak ponovo donijeti u selo. Ne izvlačimo nikakve pouke, ne bavimo se uzrocima već posljedicama. Sad ponovo taj pijesak kojeg je voda donijela planiraju vratiti gore da nasipaju. Znači ko nas je kleo nije dangubio. Isto kao da se neko šprda s nama - ističe Oroz.