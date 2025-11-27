Uručenje ugovora korisnicima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH danas, s početkom u 13 sati, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu organizuje uručenje ugovora korisnicima koji su ispunili uslove javnih poziva za dodjelu novčanih stimulansa za zapošljavanje i samozapošljavanje. Ugovori obuhvataju i mjere za očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, te provođenje profesionalne rehabilitacije.

Podrška Fonda predstavlja jasno opredjeljenje da se kroz ciljane mjere aktivne politike zapošljavanja, profesionalnu rehabilitaciju i razvoj inkluzivnih radnih okruženja ojačaju zapošljivost, poveća stepen samostalnosti i podstakne puna društvena uključenost osoba sa invaliditetom. Ovim pristupom gradi se stabilniji, pravedniji i socijalno osjetljiviji sistem podrške u kojem svaka osoba ima priliku da ostvari svoj profesionalni potencijal, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Planirano je da se prisutnima obrati premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić, izvršni direktor Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo Almir Šahmanija, te iz „Obrta sobe Zemo Čitluk“ Nikolina Sivrić.