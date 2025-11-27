Nije bilo napada na pripadnike MUP-a RS, oslobođeni članovi "Pravde za Davida"

Davor Dragičević otac Davida Dragičevića, objavio je pravosnažnu presudu kojom se tvrdi da nikakvog napada na pripadnike MUP-a RS od strane Pravde za Davida nije bilo.
- Oni su ti (MUP RS) koji su napali, vršili diskriminaciju, ugrozili mir i našu sigurnost - objavio je Dragičević.
Okružni sud Banja Luka u ime Republike Srpske, u krivičnom predmetu protiv optuženih Miljana Kovača, Nemanje Graorca, Petra Perduva, Rade Šljivića i Borislava Zeljića, zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti donosi presudu kojom se odbija žalba Okružnog javog tužilaštva Banjaluka kao neosnovana i potvrđuje presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci. Tom presudom optuženi Miljan Stupar i drugi su oslobođeni od optužbe da su u vrijeme, mjestu i na način opisan u izreci pobijane presude izvršili krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
- Dokazi koji su preostali, a nakon eliminacije nezakonitih dokaza i po ocjeni vijeća ovog suda ne upućuju da su optuženi preduzeli radnje iz opisa radnje izvršenja kako je dat u izreci pobijane presude - stoji u presudi.
Podsjetimo da je suđenje za ovaj slučaj počelo u maju 2021.godine , a za ovo krivično djelo zaprijećena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.
Ozren Perduv iz grupe Pravda za Davida, ranije je napisao:
- "Država" je gotovo šest godina mrcvarila petoro ljudi pokušavajući da dokaže da su 25.12.2018. godine napali i udarili policajca u parku Petar Kočić. Šest godina se Miljan, Petar, Nemanja, Boro i Rade vode kao optuženi ljudi. A, šta se desilo 25.12.2018. godine? Jesmo li zaboravili? Uhapšeni su Davor, Suza, Sofija, ja i još nekoliko lica. Dakle, uhapšen je "vrh" Pravde za Davida (prije svega – uhapšeni su roditelji ubijenog djeteta!) i krenulo se sa čišćenjem Davidovog trga. Mi koji smo mjesecima molili za istinu i pravdu smo hapšeni i procesuirani, a ubice su kako tada, tako i danas, slobodno šetale gradom. Zar su zločinci zaista mislili da će ljudi tog dana na trgu nijemo posmatrati hapšenja naših saboraca i čišćenje trga? Zar su mislili zaista da će moj brat stajati mirno dok brat ni kriv ni dužan sjedi u pritvorskoj ćeliji. Naravno da je na trgu došlo do naguravanja. Ali, niko od njih petorice divnih ljudi nije išao namjerno da šuta i udara bilo koga, pa ni one u uniformama - napisao je tada Perduv.
Podsjetimo da su višemjesečni protesti Pravde za Davida kulminirali tokom održavanja tri velika skupa u Banjoj Luci, kada su su okupile desetine hiljada građana.
Posljednji veliki skup održan je 5. oktobra 2018.godine, dva dana prije izbora u BiH.
Protesti Pravde za Davida na Trgu Krajine okončani su upravo 25.12.2018. godine hapšenjem Davora Dragičevića i čišćenjem Trga Krajine.
Sukob građana i policije dogodio se 25. decembra 2018. godine na Trgu Krajine. Prethodno su sa trga uklonjena sva obilježja posvećena ubijenom Davidu Dragičeviću, a zatim su građani bili prisiljeni napustiti trg. Uoči sukoba, uhapšeni su njegovi roditelji, Davor Dragičević i Suzana Radanović.
Ovo je još jedna sudska pobjeda za Pravdu za Davida, navodi Buka.