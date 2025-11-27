SDA i SDP uz HDZ formirali novu većinu u Livnu, HNP i HDZ 1990 izbačeni iz vlasti

U Gradskom vijeću Livna došlo je do promjene većine nakon što su vijećnici SDA, SDP i Županijske nove liste (ŽNL) zajedno s HDZ-om formirali novu lokalnu vlast.

Iako je SDA u decembru 2024. godine potpisala sporazum s HDZ-om 1990 i HNP-om, nova većina sada čine SDA, HDZ, SDP i ŽNL. HDZ u Gradskom vijeću ima 12 vijećnika, dok SDA, SDP i ŽNL zajedno broje četiri, što čini potrebnu većinu od 16 vijećnika.

Novi predsjedavajući Gradskog vijeća Livna je Đulko Lemo (SDA), koji je na toj poziciji zamijenio Aidu Bajrić (SDA). Na mjesto potpredsjednika imenovan je Jandro Hrgić (ŽNL), naslijedivši Ivana Penića (HDZ 1990).

– Neću sudjelovati u blokadama razvoja grada. Igralište koje smo planirali bit će izgrađeno, jer to dugujemo našim građanima – rekao je Lemo, obrazlažući i lične razloge za promjenu većine, navodeći opstrukcije projekata u svojoj mjesnoj zajednici.

On je također poslao poruku lideru svoje stranke, Bakiru Izetbegoviću:

- Ovo je bio moj krik i vapaj centrali stranke da se zapita. Pogotovo da se zapita predsjednik stranke Bakir Izetbegović. Volio bih da ovo dođe do njega. Kako se može dopustiti to da jedan čovjek kojeg je stranka javno osudila, da on kadrovira. Ne želim više da učestvujem u tome i nadam se da će se neke stvari napokon istjerati na čistac - rekao je novi predsjedavajući Gradskog vijeća Livna.

Promjenu većine u Gradskom vijeću pozdravio je i gradonačelnik Livna Darko Čondrić (HDZ), koji je istakao podršku novoj koaliciji.