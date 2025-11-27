Saobraćaj obustavljen na Bradini zbog popriječene cisterne

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Konjic (na Bradini), saobraćaj je obustavljen zbog popriječene cisterne.

Iz BIHAMK-a javljaju da su ekipe putne operative odmah upućene na ovu lokaciju.

Zbog većeg odrona, zatvorena je i dionica magistralne ceste M-17.5 Jablanica-Blidinje za sva vozila.

U višim planinskim predjelima pada slab do umjeren snijeg koji se mjestimično zadržava na kolovozu, upozoravaju iz BIHAMK-a.

Posebno izdvajaju ove putne pravce: Ripač-Vrtoče, Drvar-Bosanski Petrovac (Oštrelj), Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Kupres-Livno, Glamoč-Mlinište, Gornji Vakuf-Prozor/Rama (Makljen), Olovo-Kladanj, Sarajevo-Konjic, Sarajevo-Olovo, Sarajevo-Rogatica i Trnovo-Foča.

Na području Mostara i Čapljine vozače upozoravaju na jake udare vjetra, kao i na učestale odrone kamenja i zemlje na kolovozu.