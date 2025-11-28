U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Istražuje se imovina "braće Karamazov"

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Istražuje se imovina "braće Karamazov".

Portal Istraga jučer je otkrio da državno tužilaštvo intenzivno radi na dokumentovanju kriminala bivšeg "prljavog tužioca" Dubravka Čampare i njegovog brata, bivšeg ministra unutrašnjih poslova FBiH i sada Konakovićevog člana Aljoše Čampare.

Pod istragom su i doskorašnji v.d. direktora FUP-a Vahidin Munjić i Mirsad Crnovršanin, bivši saradnik Čampare.

Svi notarski uredi trebaju dostaviti podatke o vlasništvu braće Čampara i njihovih supruga te Munjića i Crnovršanina.

Čeka se produženje pritvora za policajce koji su podvodili maloljetnice: Niko ne zna gdje se nalaze djevojčice koje su podvodili?

Fekalije ušle u vodovod, mještani Gračanice se otrovali vodom.

Saznajte i zašto je upitan javni doček Nove godine u Sarajevu.

Bh. predstavnika Marića sudija pokrao na Evropskom prvenstvu u tajlandskom boksu.

Nova nada na Koridoru 5C: BiH dobija novih 11 kilometara autoputa.

Svakako pročitajte i intervju s poznatim advokatom Farukom Balijagićem, čovjeku koji je, između ostalog, podigao tužbu protiv Radovana Karadžića za genocid.

Dvije decenije od smrti istaknutog ljekara, humaniste i patriote: Dr. Abdulah Nakaš je u hirurgiji bio ono što su Hase i Švabo u fudbalu.

Slučaj nastavnice sa Šipa otvara raspravu o politici i učionicama. Treba li se za vrijeđanje Alije Izetbegovića u učionici dobiti otkaz?

Na stranama globusa čitajte ko je Afganistanac ko je ranio dvojicu vojnika nadomak Bijele kuće.

Anis Kalajdžić, osumnjičeni za teško ubistvo Aldine Jahić, negirao da je duži period ugrožavao sigurnost djevojci.

Svakako ne zaboravite na naš poklon prilog "tv extra" koji donosimo danas, gdje možete pročitati brojne zanimljive teme iz svijeta showbiza, muzike, filma.

Za naš list govorila je hrvatska glumica Jelena Perčin. Otkriva šta gledatelji mogu očekivati od njenog lika u seriji "Divlje pčele".

Čitajte i o novom filmu "Svadba" koji je je okupio veliku regionalnu glumačku ekipu.

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