OS BiH dobijaju specijalizovana vozila za prijevoz opasnih materija

Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez potpisao je Tehnički sporazum između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke (S.R.Njemačka) o donaciji 5 vozila za prijevoz opasnih materija, u vrijednosti od 1.450,00 eura, dana 28.11.2025. godine.

U ime Ministarstva odbrane S.R.Njemačke Tehnički sporazum je potpisao pukovnik Marc Abendroth, vojni ataše Savezne Republike Njemačke u BiH.

Obzirom da će implementator ovog projekta biti UNDP u BiH, u toku ove ceremonije, potpisano je “Pismo o financijskom transferu“ između UNDP BiH i MO S.R.Njemačke, a potpisnici su bili, ispred UNDP- Zamjenik rezidentnog predstavnika gospodin Victor Munteanu i vojni ataše S.R.Njemačke pukovnik Marc Abendroth, u ime Njemačke.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez zahvalio se pukovniku Marc Abendrothu (Mark Abendrot) i gospodinu Victoru Munteanu na velikom doprinosu u realizaciji projekta nabavke specijaliziranih vozila za prijevoz opasnih materija. Riječ je o vozilima koji ispunjavaju sve standarde definisane međunarodnim propisima za prijevoz opasnih materija (ADR), a za OS BiH predstavljaju izuzetan značaj zbog obaveze sigurnog transporta municije i minsko eksplozivnih sredstava koja su proglašena nestabilnim.

- Današnjim potpisivanjem Tehničkog sporazuma između MO Bosne i Hercegovine i MO Savezne Republike Njemačke o donaciji vozila za prijevoz opasnih materija predstavlja još jedan važan korak u izgradnji sigurnijeg okruženja, kako lokalne, tako i šire zajednice. Drago mi je da će UNDP, biti implementator i ovog projekta koji će u mnogome doprinijeti poboljšanju sigurnosti prijevoza opasnih materija i modernizaciji Oružanih snaga Bosne i Hercegovine - istakao je minister Helez.

Naglasio je veliki značaj nesebične podrške S.R.Njemačke ne samo Oružanim snagama, nego i državi Bosni i Hercegovini: “Savezna Republika Njemačka je prepoznata kao pouzdan i dokazani partner Bosne i Hercegovine, što je višestruko potvrđeno kroz realizaciju brojnih projekata i inicijativa u sektoru obrane. Kao članica NATO-a i Europske unije, Njemačka predstavlja važnog i respektabilnog partnera na našem putu ka euroatlantskim integracijama.

Vlada Savezne Republike Njemačke je, kroz obiman paket donacija Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, značajno doprinijela unapređenju infrastrukture i uslova boravka na vojnim lokacijama

- Iskreno zahvaljujemo Saveznoj Republici Njemačkoj na ovoj izuzetno važnoj podršci koja značajno doprinosi unapređenju kapaciteta i učinkovitosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine - naglasio je Helez.

Ministar Helez se zahvalio i predstavnicima UNDP-ija zbog njihove uključenosti u ovaj projekat i doprinosa na poboljšanju sigurnosti prijevoza opasnih materija i osiguranju opće sigurnosti.

Ovom prilikom, njemački pukovnik Abendroth je konstatovao da kontinuitet u daljoj pomoći SR Njemačke Oružanim snagama BiH neće izostati, a da je ova donacija vrlo bitna za građane BiH, te će poboljšati operativne sposobnosti OS BiH.