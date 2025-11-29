Jovica Radulović, v. d. predsjednika SDS-a, za "Avaz": Pravosudni sistem ne radi svoj posao

Iako prijevremeni izbori za predsjednika RS formalno nisu okončani, jer traje prebrojavanje glasačkih listića iz inostranstva, birača koji su glasali u odsustvu i putem mobilnih timova, oni su pokazali sve manjkavosti izbornog procesa u BiH, kazao je za „Avaz“ vršilac dužnosti predsjednika RS Jovica Radulović.

Pojašnjava da se na ovim izborima pokazalo kako su pojedinci potpuno ovladali „crnim rupama“ u izbornom zakonodavstvu.

Sudbina generacija

- Zbog toga na vlasti godinama, pa i decenijama, imamo iste ljude, koji s veoma malim procentom glasova vladaju ovom zemljom i koriste njene resurse. Izvršena analiza je pokazala da su Doboj, kao grad slučaj, Zvornik i u jednom dijelu Laktaši, zajedno s Bratuncem, postali mjesta gdje SNSD uz dobro razrađen sistem izbornog inžinjeringa potpuno kontroliše izborni proces. Bez obzira na sve mehanizme koje izborni zakon formalno propisuje u vezi zaštite izbornog prava i procesa, pokazalo se da novac u ovoj zemlji igra veoma značajnu ulogu, ne samo u kreiranju politika, već i u kontrolisanju ljudskih života i igranju sa sudbinom generacija u ovoj zemlji – kaže Radulović.

SDS je ranije najavio da će uputiti zahtjeve za ponovno brojanje glasova i poništavanje izbora u nekoliko općina. Radulović kaže da je nepojmljivo da se glasovi sa samo jednog glasačkog listića u Doboju broje i do tri i po sata.

Kupuju presude

- Primijenio se recept isproban 2022. godine. Oni su čekali koliko će se prebrojati u ostalim dijelovima RS i onda su dopisivali koliko im je bilo potrebno. Ja za ovo najviše krivim pravosudni sistem, koji ne radi svoj posao. Bez obzira što mnogi krive političare, za koje apsolutno nemam ni riječi opravdanja za sve što su uradili BiH, najveći krivac je pravosuđe, pa i međunarodna zajednica koja je ovakav pravosudni sistem instalirala u BiH 2003. Danas imamo sudije i tužioce koji su podobni, sudske instance na kojima se kupuju presude. Zato nemamo vladavine prava, investitore i zato iz ove zemlje odlaze generacije. Da je radilo po službenoj dužnosti, nije trebalo da čeka na prijave, da su istražni organi radili svoj posao 2022. godine, kada je Jelena Trivić pobijedila, mi danas ne bismo ovo imali – ističe Radulović.

Ljudski faktor

Svi izborni procesi u BiH ukazuju na značaj projekta uvođenja novih izbornih tehnologija, koji nailazi na opstrukcije. I u slučaju da se skeneri i uređaji za identifikaciju birača na kraju i uspiju instalirati na biračkim mjestima, Radulović sumnja da li bismo i tada, s ovakvim političarima i u ovakvom ambijentu, imali poštene izbore.