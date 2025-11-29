Pogledajte kakva je situacija na graničnim prijelazima: Evo zbog čega se najviše čeka

Iz Bihamk-a javljaju da je važno je znati, ukoliko planirate putovanje preko međunarodnih graničnih prijelaza, da se saobraćaj odvija bez većih zastoja za putnička vozila, uz prosječna zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika).

Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).