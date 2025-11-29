Kandidati traže poništavanje konkursa u školama KS zbog niza nepravilnosti

Javni konkurs za prijem radnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo koji se provodi putem EMIS sistema izazvao je niz problema kako samim kandidatima tako i članovima konkursnih komisija.

Veći broj aplikanata uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje za poništenje javnog konkursa uz detaljno obrazloženu argumentaciju, uključujući i ukazivanje na pojedine nezakonite postupke. Prema informacijama Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja zabilježeno je više od 10.000 prigovora, odbijaju su boračka prava kandidata, diplome po kojima osobe rade godinama, ne boduju se stručna i akademska zvanja. Zbog svih ovih problema očekuje se da bude inicirana hitna sjednica Skupštine KS na temu konkursa u školama.

Aplikanti su medijima dostavili listu ključnih nedostataka konkursa i tehničkog sistema:

- nezakonit prijenos ovlaštenja na konkursne komisije,

- nepriznavanje radnog staža ostvarenog u drugim entitetima,

- ugrožavanje prava boračke populacije,

- podešavanje EMIS modula nakon zatvaranja konkursa,

- nezakonito postupanje i davanje uputa od strane EMIS tima,

- nepriznavanje validne dokumentacije zbog greškom unesenih datuma u modul.

Sistem EMIS nije adekvatno testiran (QA provjera), a softver nije dovoljno provjeren prije puštanja u rad. Zbog toga su brojni tehnički nedostaci direktno doveli kandidate u zabludu te povećali mogućnost nenamjernih grešaka.

Primjeri tehničkih i proceduralnih nedostataka, na koje možda niste bili upozoreni:

- Sistem ne prepoznaje bar-kod na rodnom listu, iako je dokument važeći.

- Iako kandidat posjeduje uredan PIO izvod, sistem i dalje zahtijeva ručni unos radnog staža te ga ne prepoznaje automatski.

- Nepriznavanje staža iz drugog entiteta, uprkos preporuci Ombudsmena da se sporni član Pravilnika izmijeni.

- Sistem ne razlikuje datum diplomiranja od datuma izdavanja diplome, što može dovesti do neopravdanog odbijanja kandidata.

Kandidati bivaju odbijeni iako su unijeli validne diplome i kompletnu dokumentaciju, samo zbog tehničke ili formalističke greške u unosu datuma. Tehnička greška ne može imati veću težinu od originalnog dokumenta.

Nedostatak adekvatnog QA testiranja omogućava unos i spremanje pogrešnih podataka, što rezultira neujednačenim i nepravednim tretmanom kandidata.

Nezakonito i diskriminatorno mijenjanje kriterija usred konkursa (31.10.2025.), brisanjem profila koji se odnose na završeni I ciklus bolonjskog studija za srednje škole, uz obrazloženje da su ti profili “predviđeni samo za osnovne škole”.

Brojni su problemi, a nastavnici i profesori šalju prigovore i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS.