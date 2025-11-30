Mehmedović traži veću transparentnost rada Vijeća ministara BiH i objavljivanje svih dokumenata javnosti

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ovlastio je Ustavnopravnu komisiju da razmatra poslaničku inicijativu koju je podnio zastupnik Šemsudin Mehmedović.

Redovno objavljivanje

Inicijativa predlaže da Predstavnički dom PSBiH zaduži Vijeće ministara BiH da svoj rad učini potpuno transparentnim te da bez odlaganja počne redovno objavljivati na svojoj zvaničnoj internet stranici sve dokumente vezane za sjednice Vijeća ministara, s izuzetkom dokumenata koji su označeni kao „tajno“.

- Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo znati kako se u njihovo ime odlučuje i kako se troši budžetski novac te kakvi su rezultati odluka koje donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, jer je otvorenost javne vlasti jedan od najvažnijih principa svakog demokratskog društva, koja podrazumijeva transparentnost procedura donošenja propisa/odluka i transparentnost trošenja javnih sredstava te pravovremeno objavljivanje informacija - navodi u inicijativi Šemsudin Mehmedović, zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH.

Najvažniji dokumenti

Medutim, navodi, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od javnosti, kao i od izabranih i delegiranih članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, namjerno i kontinuirano skriva najvažnije dokumente i informacije koje su u njegovom posjedu, što je u suprotnosti s relevantnim državnim zakonima, primjerice Zakonom o upravi Bosne i Hercegovine kojim je propisano da "rad organa uprave dostupan je javnosti. Javnost rada organa uprave može se ograničiti ili isključiti samo u slučajevima utvrđenim zakonom."

- Rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije ni otvoren niti transparentan i za ovu tvrdnju postoji bezbroj dokaza - naglasio je Mehmedović.

Naveo je primjere transparentnosti i otvorenosti Vlade Republike Hrvatske u svom radu i djelovanju.

- Na isti način kao u Hrvatskoj, i građani Bosne i Hercegovine imaju pravo znati kako se u njihovo ime odlučuje i kako se troši budžetski novac te kakvi su rezultati odluka koje donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine - zaključio je Mehmedović.