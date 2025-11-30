Prosvjetari masovno prijavljuju probleme s konkursom: Vlada KS tvrdi da je sistem ispravan

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kantona Sarajevo upozorio je na poteškoće s kojima se prosvjetni radnici suočavaju prilikom prijave na digitalizirane konkurse za zaposlenje u kantonalnim školama.
Istovremeno, iz Vlade KS poručuju da je sistem u potpunosti funkcionalan.
Brojni problemi
Sindikat je odgovorio na objavu Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje pod naslovom “Digitalizacijom konkursa za zapošljavanje u školama Kantona Sarajevo do efikasnijeg, transparentnijeg i dostupnijeg rješenja za sve”, ocjenjujući da se njome nastoje umanjiti ozbiljni problemi koji su se pojavili tokom digitalizacije procedure prijema radnika.
Inače, danima prosvjetni radnici prijavljuju brojne probleme prilikom konkurisanja na radna mjesta putem digitalnog sistema, prilikom čega pojedini navode da ih je sistem izbrisao ili da im nije prihvatio dokumente.
Iz Vlade KS su na to odgovorili tvrdnjama da je novi sistem ubrzao i pojednostavio način prijavljivanja, ali se s tim ne slažu iz sindikata.
- Tvrdnja da digitalizacija pojednostavljuje prijave djeluje ironično, imajući u vidu obim problema. Uprkos višestrukim upozorenjima, Ministarstvo i dalje tvrdi da su navodi o propustima neutemeljeni. Podsjećamo da je sindikat, kroz Komisiju, učestvovao u izradi teksta Prijedloga pravilnika, ali je naknadnim izmjenama ministrice uvedeno više loših i diskriminatornih odredbi, uključujući promjene u bodovanju radnog staža i izbacivanje stručnih saradnika iz bitnih tačaka - navode iz sindikata.
Također iz sindikata naglašavaju da je glavni problem nastao u izradi Modula za prijem radnika, jer su, kako kažu, "kreirale ga osobe koje nikada nisu radile u konkursnim komisijama, što je rezultiralo hiljadama prigovora i nezadovoljstvom kandidata i školskih komisija".
Vlada KS navodi da je većina prijava ispravna.
- Kandidati su mogli uputiti prigovor komisiji direktno kroz platformu u roku od pet dana. Zaprimljeno je 7.247 prigovora (8,9 posto prijava), od kojih je 82,6 posto ocijenjeno neosnovanim, a 17,4 posto osnovanim, te su komisije izvršile korekcije u procesu verifikacije. Digitalizacija pokazuje da je 96,8 posto aplikacija ispravno, a uvaženi prigovori dodatno povećavaju taj postotak - rekli su.
Netačna tvrdnja
Sindikati su tu tvrdnju Vlade KS ocijenili netačnom.
- Navod da je '96,8 posto aplikacija ispravno' predstavlja pokušaj stvaranja pogrešne slike. Ministarstvo pod ispravnim aplikacijama uračunava i one u kojima je odbijena dodatna dokumentacija ključna za ostvarivanje prava po osnovu radnog staža i boračke kategorije. Komisije su odbile znatno više od 3,2 posto kandidata samo po osnovu obavezne dokumentacije. Posebno zabrinjava što nisu objavljeni podaci o kandidatima koji su 'nestali' u Modulu – između verifikacije dokumentacije i bodovnih lista - kazali su iz sindikata.
Zatim su istaknuli nekoliko važnih propusta: "Kandidati nisu imali propisano Uputstvo za prijavu; u EMIS sistemu nisu bila označena obavezna polja definisana Pravilnikom (npr. datum diplomiranja), pa je odbijanje kandidata po tom osnovu sporno; polja koja ne postoje u svjedočanstvima osnovnih škola tretirana su kao eliminatorna; postavke EMIS sistema mijenjane su nakon objave konkursa, i to na zahtjev pojedinih kandidata, što narušava jednakost šansi".
- S obzirom na to da zbog propusta u Pravilniku i Modulu stotine kandidata mogu ostati bez posla, uključujući one koji godinama rade na istim radnim mjestima, zahtijevamo da, ukoliko je samo jedan kandidat oštećen, konkurs bude poništen u duhu pravde i pravičnosti - poručili su iz sindikata.