Prosvjetari masovno prijavljuju probleme s konkursom: Vlada KS tvrdi da je sistem ispravan

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kantona Sarajevo upozorio je na poteškoće s kojima se prosvjetni radnici suočavaju prilikom prijave na digitalizirane konkurse za zaposlenje u kantonalnim školama.

Istovremeno, iz Vlade KS poručuju da je sistem u potpunosti funkcionalan.

Brojni problemi

Sindikat je odgovorio na objavu Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva za odgoj i obrazovanje pod naslovom “Digitalizacijom konkursa za zapošljavanje u školama Kantona Sarajevo do efikasnijeg, transparentnijeg i dostupnijeg rješenja za sve”, ocjenjujući da se njome nastoje umanjiti ozbiljni problemi koji su se pojavili tokom digitalizacije procedure prijema radnika.

Inače, danima prosvjetni radnici prijavljuju brojne probleme prilikom konkurisanja na radna mjesta putem digitalnog sistema, prilikom čega pojedini navode da ih je sistem izbrisao ili da im nije prihvatio dokumente.

Iz Vlade KS su na to odgovorili tvrdnjama da je novi sistem ubrzao i pojednostavio način prijavljivanja, ali se s tim ne slažu iz sindikata.

- Tvrdnja da digitalizacija pojednostavljuje prijave djeluje ironično, imajući u vidu obim problema. Uprkos višestrukim upozorenjima, Ministarstvo i dalje tvrdi da su navodi o propustima neutemeljeni. Podsjećamo da je sindikat, kroz Komisiju, učestvovao u izradi teksta Prijedloga pravilnika, ali je naknadnim izmjenama ministrice uvedeno više loših i diskriminatornih odredbi, uključujući promjene u bodovanju radnog staža i izbacivanje stručnih saradnika iz bitnih tačaka - navode iz sindikata.



