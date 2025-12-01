Obilježen Dan OSBiH, Komšić: Krvavi rat je u Evropi, Oružane snage moraju biti spremne

U kasarni "Rajlovac" danas se obilježava dan Oružanih snaga BiH, koji je ujedno i njihova 20. godišnjica. Program svečanosti je obuhvatao postrojavanje jedinica, taktičko-tehnički zbor, obraćanja visokih zvaničnika te dodjelu priznanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH. Ceremonija je započela predajom raporta i smotrom ešalona, nakon čega je uslijedilo intoniranje himne BiH. Nakon obraćanja načelnika Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnika Gojka Kneževića, prisutnim se obratio predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić. - Cijenjeni vojnici, podoficiri, oficiri, generali i civilna lica na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Kao neko ko je govorio na ovom istom mjestu na prvoj godišnjici OS BiH, zadovoljstvo mi je da, u ime Predsjedništva Bosne i Hercegovine kao vrhovnog zapovjednika, i u lično ime, mogu govoriti na obilježavanju i ove jubilarne 20. godišnjice od formiranja Oružanih snaga BiH. Domovina svih nas Znam da ste sljedeću konstataciju čuli više puta, ali je danas želim ponoviti. Zapravo je treba stalno ponavljati: “Oružane snage Bosne i Hercegovine najbolji su primjer da su moguće uspješne reforme u našoj državi.” Na ovom primjeru dokazali smo da se u ovoj zemlji možemo dogovoriti. Ovo je domovina svih nas i samo je mi možemo čuvati.

I tada je trebalo napraviti mnogo kompromisa te uložiti puno znanja, volje i odlučnosti da to uradimo. Istine radi, to je urađeno uz veliku pomoć prijatelja iz međunarodne zajednice. Danas, 20 godina kasnije, možemo reći da naše Oružane snage predstavljaju faktor stabilnosti u cijeloj državi. Tokom ove godine, kao i ranije, pokazali ste da ste uvijek spremni pomoći građanima naše domovine, bilo individualno ili u sklopu kolektiva, odnosno vaših formacijskih jedinica. Time dokazujete da su Oružane snage Bosne i Hercegovine obučene i spremne da izvrše jednu od misija propisanih Zakonom o odbrani BiH. Također ste pokazali da ste spremni realizovati i drugu misiju koja vam je data Zakonom o odbrani, a to je predstavljanje naše zemlje u međunarodnim misijama. Više puta ste se dokazali kao pouzdan partner našim saveznicima. Svoje zadatke izvršavali ste do sada i na drugim kontinentima, prvenstveno u Aziji i Africi. Na našu žalost, sada se krvavi rat vodi na našem kontinentu, u Evropi. Ponovo neke zemlje, kršeći međunarodno pravo, vrše agresiju na svog susjeda. To nam govori da u današnjem vladajućem svjetskom poretku, ako se ovo što živimo može uopće nazvati poretkom, moramo biti mudri, vodeći računa prije svega o našim interesima, a posebno o miru i stabilnosti BiH. To i vas, pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, upućuje na to da uvijek budete spremni da izvršite svoje zadatke, vodeći se interesima svoje zemlje.