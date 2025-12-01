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DAN OSBIH

Ambasada SAD: Oružane snage BiH predstavljaju ono najbolje u ovoj zemlji

Naše partnerstvo, od formiranja Oružanih snaga BiH, preko zajedničkih misija, do stalne obuke, doprinijelo je jačanju sigurnosti BiH i pomoglo da Oružane snage BiH, od primaoca sigurnosne pomoći, postanu njen davalac

Dan Oružanih snaga BiH. Platforma X

S. S.

1.12.2025

 Sjedinjene Američke Države odaju priznanje Oružanim snagama Bosne i Hercegovine kao profesionalnoj instituciji koja predstavlja ono najbolje u ovoj zemlji, objavila je Ambasada SAD BiH povodom Dana Oružanih snaga BiH.

- Naše partnerstvo, od formiranja Oružanih snaga BiH, preko zajedničkih misija, do stalne obuke, doprinijelo je jačanju sigurnosti BiH i pomoglo da Oružane snage BiH, od primaoca sigurnosne pomoći, postanu njen davalac. Sjedinjene Američke Države stoje uz BiH i njene Oružane snage - ističe se u objavi Ambasade SAD na X-u. 

# ORUŽANE SNAGE BIH
# AMBASADA SAD
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