Sindikati policijskih agencija oštro protiv izmjena zakona: Izmjene su rukovodioci krojili prema sebi

Savez sindikata policijskih organa u BiH (SIPA, Granična policija i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH) snažno se protivi prijedlogu izmjena zakona o policijskim službenicima BiH, kojeg su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici Predstavničkog doma PSBiH Jasmin Imamović, Nihad Omerović i Aida Baručija.

Zakonski akti

U svojim reakcijama navode da nisu bili ni upoznati sa sadržajem iako, u skladu sa zakonom o radu u institucijama BiH i kolektivnim ugovorom, sindikati trebaju učestvovati u donošenju zakonskih i podzakonskih akata.

Predsjednik Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Edin Kahrimanović kaže da su sindikati spremni da se protiv predloženih izmjena bore i protestima.

- Radi se o izmjenama koje su rukovodioci krojili po sebi. Policajcu koji navrši 40 godina staža osiguranja, na njegov zahtjev, odobrava se rad do navršenih 65 godina. Može li policajac izvršavati svoje poslove sa 65 godina? Ne može! Može li šef iz kancelarije? Može. Osim toga, direktorima se ostavlja na volju da sačine listu radnih mjesta koje su “od značaja za Agenciju”, što otvara prostor za diskriminaciju – kazao je Kahrimanović za “Avaz”.

Radna grupa

Podsjeća da policajci imaju pravo na beneficirani radni staž, koji im je dodijeljen na osnovu stručnih analiza, dok se ovakvim zakonskim rješenjem, bez ikakve analize, odobrava rad do 65. godine.

Predsjednik Sindikata Granične policije BiH Dragan Matović pojašnjava da, po trenutnim propisima, policajac s 40 godina staža po automatizmu ide u penziju. Sindikati su predložili da se izmjenama zakona omogući rad policijskim službenicima najduže do navršene 60. godine.

- Kod ovog prijedloga nisu ispoštovani naši, ali ni stavovi radne grupe koja je formirana u okviru Ministarstva sigurnosti. Mi ne znamo zbog čega ovakav prijedlog i hitnost u proceduri. Ovim prijedlogom rukovodilac policijskog organa zadužen je da do kraja tekuće godine donese Plan kadrovskih potreba za narednu godinu. Po onom što mi znamo, najveći deficit imamo s direktnim izvršiocima – policajac, stariji policajac, narednik i stariji narednik. Tu bi trebalo tražiti određena rješenja – ističe Matović.

Nakon što su izrazili neslaganje, predstavnici sindikata su dobili poziv i danas bi trebali imati konsultacije s predlagačima