Parking kod "Brajlovića" bez saglasnosti Agencije za vodno područje rijeke Save

Na suđenju za zloupotrebu položaja u građevinskim poslovima na Ilidži, svjedok Tužilaštva Kantona Sarajevo naveo je kako Agencija za vodno područje rijeke Save nije dala saglasnost za gradnju parkinga pored ugostiteljskog objekta “Brajlović”, prenosi Detektor.

Svjedok Admir Prljača, uposlenik Agencije za vodno područje rijeke Save, naveo je da je tokom 2016. i 2017. godine radio kao rukovodilac Sektora za upravljanje vodama. Kazao je da je polovinom 2016. godine Općina Ilidža podnijela zahtjev za izdavanje saglasnosti u postupku izdavanja građevinske dozvole za parking.

Prljača je rekao da je Agencija u odgovoru Općini navela kako se ne može očitovati za to javno plodno dobro, te da je potrebno uraditi hidrauličku analizu rijeke Željeznice.

- Nismo obaviješteni da je urađena - naveo je Prljača odgovarajući na pitanje tužioca Marka Moćevića, te dodao kako Agencija nije dala saglasnost za gradnju.

Prljača je naveo kako Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva određuje granice vodnog dobra na osnovu elaborata, te je potvrdio kako je ovakvo rješenje za Ilidžu doneseno u augustu 2018. godine.

Potvrdio je kako je rješenje doneseno na osnovu eleborata Augemajer iz marta 2018. godine.

Na pitanje predsjedavajuće Sudskog vijeće Kantonalnog suda, Prljača je pojasnio kako je i krajem 2012. rađen elaborat, te da je 2013. godine dostavljen Općini Ilidža na usvajanje, ali da nije usvojen, odnosno Općina nije utvrdila plodno dobro.

Senaid Memić, bivši načelnik Općine Ilidža, Ljiljana Eterović, stručna savjetnica za pravne poslove u Službi za prostorno uređenje, Azra Mulaosmanović, stručna saradnica za poslove urbanizma, te građevinski općinski inspektori Amir Arnautović i Sanja Čizmedžić optuženi su za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Prema navodima optužnice, oni se, između ostalog, terete i da su vlasniku ugostiteljske radnje “Brajlović” na Ilidži omogućili nezakonitu izgradnju i korištenje parking prostora u pojasu rijeke Željeznice neposredno uz ugostiteljski objekat u periodu dužem od pet godina, i to mimo propisa u vezi sa zaštitom od štetnog djelovanja voda.

Svjedok Nedžad Mekić, uposlenik u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, posvjedočio je kako se Općina Ilidža u periodu od 2016. do 2017. godine obratila Ministarstvu zahtjevom za mišljenje za vodnu dozvolu.

- Mi nismo nadležni za vode prve kategorije i dali smo sugestivno mišljenje kako Služba da se kreće - kazao je Mekić i naveo da se ne sjeća da li je odgovoreno može li se graditi.

Mekić je na pitanje Memićevog advokata Nermina Mulalića naveo kako Ministarstvo nije nadležno za vodotoke prve kategorije kao što je rijeka Željeznica, te da mu nije ništa poznato u vezi sa određivanjem granice plodnog dobra uz ovu rijeku.

Zlatko Pilavac, bivši uposlenik Općine Ilidža, rekao je kako je 2016. i 2017. bio šef Odsjeka za komunalne poslove u Službi za investicije, razvoj i puteve i da se ova služba nije obraćala Ministarstvu niti Agenciji za vodno područje za gradnju parkinga kod ugostiteljskog objekta “Brajlović”.

Svjedok je kazao kako se Odsjek bavio isključivo naplatom naknade za korištenje prostora, te da je “Brajlović” plaćao naknadu svake godine.

Pilavac je potvrdio da je i 2020. i 2021. godine doneseno isto rješenje za plaćanje naknade za korištenje javne površine kod objekta “Brajlović”.

Nastavak suđenja zakazan je za 8. decembar.