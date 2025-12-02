Fleming s Čovićem razgovarao o očuvanju stabilnosti BiH i Južnoj interkonekciji

Direktor Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja State departmenta Mark Fleming razgovarao je danas u Sarajevu s dopredsjedavajućim Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Draganom Čovićem o očuvanju teritorijalnog integriteta i stabilnosti BiH te o važnosti ostvarivanja napretka na projektu plinovoda Južna interkonekcija u cilju promicanja energetske sigurnosti BiH, objavila je Ambasada SAD-a na X-u.

Kratku objavu na X-u o ovom sastanku imao je i Čović, koji je naveo da su razgovarali o energetskoj diverzifikaciji i političkom trenutku u BiH.

Čović dalje navodi da je ponovio da je zaštita prava Hrvata i dalje imperativ, kao i brzi dovršetak Južne interkonekcije s američkim partnerima.