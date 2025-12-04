Viši analitičar ESI-a iz Berlina Adnan Ćerimagić za "Avaz": BiH se nalazi na historijskoj prekretnici

S druge strane, uvjeti za zvanično otvaranje pregovora o članstvu – usvajanje odluke o osnivanju Ureda glavnog pregovorača BiH i nacrta zakona o VSTV-u BiH i Sudu BiH, čekaju sjednicu Vijeća ministara u ponedjeljak. Još nema zvaničnih informacija hoće li ministri iz SNSD-a glasati za, nakon što na prethodnoj, otkazanoj sjednici nisu podržali ni dnevni red s ovim tačkama.

- BiH se od oktobra 2021. godine, kada je Glavni odbor SNSD-a, pod vodstvom Milorada Dodika, na Palama usvojio plan u sedam koraka, koji je uključivao de facto isključenje RS i Srba iz svih institucija na državnom nivou i koji je kao sedmi korak uključivao i potencijalno korištenje sile, nalazi u jednoj akutnoj fazi vodstva RS i Dodika na unilateralan, vanustavan i nasilan način promijeni ustavni i institucionalni okvir države. Od tada su međunarodna zajednica i EU, pokušavale na neki način da svima u BiH ponudi alternativni put, kroz uređen, detaljan, na EU standardima baziran proces pregovora o članstvu u EU. Da adresiraju ne samo dugogodišnje nedostatke u vladavini prava i upravljanju institucijama u BIH, već i da zemlju pripremi za članstvo u EU, te da definira neka od velikih političkih pitanja koja zemlju more duže od 10 godina. Od uloge međunarodne supervizije i njenih instrumenata u BiH do reforme Ustavnog suda i provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava – kaže Ćerimagić.

Dodaje da smo nakon presuda Dodiku došli do kulminacije i pred bh. političarima sada je sve prihvatljivija ponuda da se kroz proces pregovora riješe dugogodišnji problemi BIH. Međutim, da bi pregovori počeli, potrebni su zakoni i odluke o kojima će se Vijeće ministara izjasniti u ponedjeljak, a koji moraju biti usklađeni sa standardima EU.

- U tom smislu, BiH se zaista nalazi na historijskoj prekretnici kada njene političke elite mogu donijeti odluku da kroz brzi proces odlučivanja, koji će uključivati zakone i odluke usklađene s preporukama EU institucija, otvore put tehničkoj pripremi zahtjevnih i izazovnih pregovora o članstvu u EU. Ili će odbiti tu ponudu i ući u naredni period i izbore sa repom te akutne faze koja traje već četiri godine – ističe Ćerimagić.