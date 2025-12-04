Pravosudni forum za BiH: Oduzimanje nezakonito stečene imovine je najefikasnije u borbi protiv kriminala

Pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu, koji je posvećen sudskoj praksi u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, s fokusom na oduzimanje nezakonito stečene imovine, održava se danas u Sarajevu. Forum je, devetu godinu zaredom, okupio najviše predstavnike pravosudnih institucija, eksperata iz BiH i Evrope, te ključne aktere koji rade na jačanju vladavine prava.

Organizirali su ga Ustavni sud BiH i AIRE Centar – Program za zapadni Balkan, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman je izjavio novinarima da je Ustavni sud BiH na kraju procedura kada je u pitanju ostvarivanje ljudskih prava ili zaštita ljudskih prava, pa i u ovoj oblasti, jer se ono što je i interes i obaveza države mora i treba provoditi poštujući standarde koji važe kao evropski, odnosno konvencijski i ustavni standardi.

Po njegovim riječima, Ustavni sud je i do sada, kroz apelacionu nadležnost rješavao u nekoliko bitnih slučajeva problematiku ove vrste, sa ciljem i u obavezi da jednako zaštiti i interes države, odnosno društva, ali i prava pojedinaca kao takvih koji mogu biti, jesu i bivali su neki procesuirani zbog onoga što su činili i po osnovu čega su ostvarili nezakonito stečenu dobit.

- Očekujemo, kad je riječ o Ustavnom sudu, da i mi iz Ustavnog suda čujemo kako redovni sudovi, redovne institucije - od pravosudnih, tužilačkih, policijskih agencija itd., primjenjuju propise u ovoj oblasti kako bismo vidjeli i kako povratno na te organe i institucije djeluju odluke Ustavnog suda - kazao je Ćeman.

Zato će, dodao je on, Ustavni sud, s jedne strane provjeravati kako su primljene njegove odluke koje su konačne i obavezujuće, ali s druge strane čuti šta bi eventualno još trebalo učiniti u ovoj oblasti da država bude efikasnija.

Ključ za povjerenje javnosti

Direktorica programa za zapadni Balkan AIRE centra Biljana Braithwaite je kazala da je tema o kojoj danas govore ključna za povjerenje javnosti u to da će sistem kazniti počinioce krivičnih djela i da se kriminal neće isplatiti.

Zahvalila je Ustavnom sudu BiH koji je, kako je navela, njihov devetogodišnji partner na ovom projektu.

- Ustavni sud je u toj mjeri prepoznao značaj, da su oni ove godine organizovali forum i nastojat ćemo svi zajedno da ga održimo i da se ovdje sretnemo i desete godine - kazala je Braithwaite.

Napomenula je da su u proteklih devet godina obradili niz tema i razgovarali o harmonizaciji prakse, unapređenju prakse, usaglašavanju prakse sa dobrim standardima, sa standardima koje Evropska unija propisuje.

- Ali ne bi trebalo da ih se pridržavamo zbog toga, nego zbog toga što su oni nešto što svi građani žele, počev od toga da pravosuđe bude nezavisno, nepristrasno, efikasno, da se pravda jednako primjenjuje za sve, a tako i konkretno u ovim predmetima o kojima ćemo danas govoriti - navela je Braithwaite.

Efikasno procesuiranje

Stalni član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i sudija Vrhovni sud Federacije BiH Sedin Idrizović je kazao da organizirani kriminal pogađa sve države u svijetu, a od kojeg u određenoj mjeri nije imuna ni Bosna i Hercegovina.

Dodao je da osnovni cilj svih oblika organiziranog kriminala jeste nezakonito sticanje imovinske koristi.

- Uspješnom oduzimanju imovinske koristi prethodi efikasno procesuiranje krivičnih djela organiziranog kriminala i njegovih posebnih oblika. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je svjesno toga, ali je svjesno i svih slabosti na tom putu. Upravo iz tih razloga, VSTV poduzima niz mjera i aktivnosti u cilju otklanjanja takvih slabosti - naveo je Idrizović.

Kazao je da se sve te mjere preduzimaju i u saradnji sa međunarodnim partnerima, među kojima je posebno izdvojio Delegaciju Evropske unije i Misiju OSCE-a u BiH. Spomenuo je i pojedine projekte, među kojima se trenutno izdvaja EU4Justice.

- Procesuiranje organiziranog kriminala i uspješno oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi je jedan od uvjeta i za stabilan pravosudan sistem - kazao je Idrizović.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza je izrazio zadovoljstvo što sudjeluje na ovom važnom pravosudnom forumu, gdje je tema borba protiv organiziranog kriminala, korupcije i oduzimanje nelegalno stečene imovine.

- Želim da podsjetim da smo prije malo više od dvije godine usvojili važne izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, gdje smo propisali postupak i prijave imovine za suce i tužitelje, ali isto tako da smo usvojili jedan strog zakon, Zakon o sprečavanju sukoba interesa na razini institucija BiH. Mislim da je poruka vrlo jasna, da u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije moramo krenuti od samog pravosuđa, ali isto tako i od nositelja javnih funkcija - kazao je Bunoza.

Sporazum o Eurojustu

Dodao je da su zakoni koje donose "vrlo strogi, vrlo restriktivni".

Napomenuo je da bi se 8. decembra na sjednici Vijeća ministara BiH trebala naći dva važna zakona oko kojih se vodi debata - zakon o VSTV-u i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudu BiH.

- Vjerujem da ćemo usvajanjem ovih zakona i poboljšanjem u parlamentarnoj proceduri postići ogroman uspjeh, ne samo na evropskom putu, nego i u borbi protiv korupcije, dobiti rezultate za reformu našeg pravosuđa - naveo je ministar Bunoza.

Velikim uspjehom ocijenio je potpisivanje sporazuma o Eurojustu prošle godine.

- Radimo aktivno na zakonu o oduzimanju i upravljanju za nelegalno stečenu imovinu. Sve su to teški zakoni. Svjesni smo da nema vremena, da ne možemo čekati. Na žalost, često ne usaglasimo zakone i upravo iz tih razloga dajemo parlamentu da se pokuša usaglasiti tamo gdje nismo mi, jer imam opciju da kažem nema ništa od zakona, nema ništa od evropskog puta ili da ponudim rješenja za koja smatram da su najbolja, a koja će prije svega štititi struku - kazao je ministar Bunoza.