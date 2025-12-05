Podignuta optužnica protiv više službenika carinskih organa i Granične policije zbog korupcije

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 11 osoba, među kojima je četvero službenika Granične policije BiH i troje carinika Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Optuženi su Sejdin Šarić te carinici UIO BiH Bojan Mitrović, Darija Plotan i Dragana Novaković, navode iz Tužilaštva.

Optuženi su i službenici Granične policije BiH: Sead Tihak, Mladen Nikolić, Elvir Mehinagić i Tedo Dukić. Među optuženima su i Igor Stokić, Mahir Haračić i Armin Šarić.

- Navedeni optuženi terete se da su se, tokom 2024. godine, udružili formirajući grupu ljudi radi počinjenja krivičnih djela, koja su počinjena na način da su optuženi koji se bave uvozom većih količina razne robe sa područja Njemačke, na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Kostajnica davali darove u novcu ili drugim poklonima zaposlenima u organima carine i Granične policije, kako bi bez adekvatne kontrole uvozili veće količine robe na područje BiH - naveli su iz Tužilaštva BiH.

Oni se terete da su počinili krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, davanje dara i drugih oblika koristi, primanje dara i drugih oblika koristi te nedozvoljena trgovina.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.