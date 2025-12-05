Podnesena inicijativa: Građani BiH imaju pravo znati kako se troši budžetski novac

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici naredne sedmice odredit će se o inicijativi kojom se traži da Predstavnički dom PSBiH obavezuje Vijeće ministara BiH da učini svoj rad potpuno transparentnim.

To podrazumijeva da Vijeće ministara BIH odmah, bez odgađanja, počne blagovremeno na internetskoj stranici Vijeća ministara BiH objavljivati sve dokumente koji se odnose na sjednice Vijeća ministara BiH, osim onih dokumenata koji su klasificirani oznakom „tajno“.

- Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo znati kako se u njihovo ime odlučuje i kako se troši budžetski novac te kakvi su rezultati odluka koje donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, jer je otvorenost javne vlasti jedan od najvažnijih principa svakog demokratskog društva, koja podrazumijeva transparentnost procedura donošenja propisa/odluka i transparentnost trošenja javnih sredstava te pravovremeno objavljivanje informacija - navodi u inicijativi Šemsudin Mehmedović, zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH.

Medutim, navodi, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od javnosti, kao i od izabranih i delegiranih članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, namjerno i kontinuirano skriva najvažnije dokumente i informacije koje su u njegovom posjedu, što je u suprotnosti s relevantnim državnim zakonima, primjerice Zakonom o upravi Bosne i Hercegovine kojim je propisano da "rad organa uprave dostupan je javnosti. Javnost rada organa uprave može se ograničiti ili isključiti samo u slučajevima utvrđenim zakonom."

- Rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije ni otvoren niti transparentan i za ovu tvrdnju postoji bezbroj dokaza - naglasio je Mehmedović.

Naveo je primjere transparentnosti i otvorenosti Vlade Republike Hrvatske u svom radu i djelovanju.

- Na isti način kao u Hrvatskoj, i građani Bosne i Hercegovine imaju pravo znati kako se u njihovo ime odlučuje i kako se troši budžetski novac te kakvi su rezultati odluka koje donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine - zaključio je Mehmedović.