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ISTAKNULI NELOGIČNOSTI

Počeli protesti prosvjetara ispred Vlade KS: Nezadovoljni konkursnom procedurom

Ručno smo unosili radni staž iako smo dodavali uvjerenje MIO/PIO

Protesti u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Džejla Mahmutović

5.12.2025

Zbog uvođenja digitalne platforme za prijem radnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo prosvjetni radnici su u 13 sati počeli sa protestom ispred Vlade KS.

Sistem ima na stotine grešaka, upozoravaju, a ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović (NiP) ga brani.

Sindikat upozorava da su brojni kandidati oštećeni aktuelnim pravilima od staža koji nije uračunao onaj koji se stekao u RS ili Brčkom, pa do kriterija koji favoriziraju Univerzitet u Sarajevo, a

Dok nezadovoljni radnici insistiraju na promjenama i odgovornosti, Ministarstvo ostaje pri stavu da je konkurs zakonit i transparentan, uz obećanje da će propusti biti ispravljeni, ali tek u narednim procedurama.

O nepravilnostima govorila je jedna od učesnica protesta koja je istaknula da ima više zamjerki vezano za konkurs.

- Prvo je staž, koji se iz drugih entiteta ne priznaje, drugo je datum koji je trebalo unijeti. Kandidati su unosili datum izdavanja diplome umjesto datum diplomiranja. Ostali kandidati također imaju svoje zamjerke, između ostalog, ručno smo unosili radni staž iako smo dodavali uvjerenje MIO/PIO - kazala je.

Po njenom mišljenju konkurs bi trebao da bude poništen.

# PROSVJETARI
# VLADA KS
# NAIDA HOTA MUMINOVIĆ
# PROTESTI
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