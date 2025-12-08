Termoelektrana Ugljevik ponovo van mreže zbog nedostatka uglja

Termoelektrana Ugljevik je od sinoć isključena iz elektroenergetske mreže. Do ovog incidenta došlo je zbog ponovnog nedostatka uglja, što je onemogućilo nastavak proizvodnje električne energije.

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik (RiTE) na kraju septembra 2025. godine imali su poslovni gubitak od 22.571.502 KM.

Gubitak od 22,5 miliona KM samo je slijed onoga sa čime se unazad godinama suočava ovo javno preduzeće.

Milionski sporovi sa Slovencima zbog kojih će do kraja rada morati trećinu proizvedene električne energije slati u tu državu, protesti radnika, a onda i neuspješan povratak koncesije od strane “Comsar Energy Group Limited”, gurnuli su ovo preduzeće u ambis iz koga se teško mogu izvući.