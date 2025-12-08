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UIO BIH

Krnjić glasao protiv Pravilnika: Ništa od otvaranja novog GP kod Bosanske Gradiške 11. decembra

Već je bilo najavljeno svečano otvaranje na kojem su trebali prisustvovati premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH

Novi granični prijelaz. Srna

S. S.

8.12.2025

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH na današnjoj sjednici nije usvojio Pravilnik o sistematizaciji. 

Protiv usvajanja Pravilnika je glasao član UO Zijad Krnjić, a to u praksi znači da neće biti otvaranja novog graničnog prijelaza kod Bosanske Gradiške 11. decembra.

Podsjećamo, već je bilo najavljeno svečano otvaranje na kojem su trebali prisustvovati premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjedavajuća Vijeća ministara BiH.

Krnjić je već najavio da će ovako glasati ukoliko se na dnevni red ne uvrsti odluka o raspodjeli prihoda od PDV-a i poravnanja prema kojem bi RS trebala isplatiti Federaciji BiH oko 120 miliona KM.

# BOSANSKA GRADIŠKA
# GP GRADIŠKA
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