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IZ JAME U MJESTU PEĆINA

U Novom Travniku ekshumirani posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata

Identitet žrtve će biti poznat nakon izvršene DNK analize

U Novom Travniku ekshumirani posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata. INO BiH

A. O.

9.12.2025

Nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata ekshumirani su danas iz jame u mjestu Pećina, općina Novi Travnik.

Prema saznanjima sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da ovi posmrtni ostaci pripadaju žrtvi hrvatske nacionalnosti, koja je na ovom području ubijena tokom 1993. godine.

Identitet žrtve će biti poznat nakon izvršene DNK analize koja će uslijediti nakon kriminalističko – tehničke i sudsko – medicinske obrade posmrtnih ostataka koji su prebačeni u prosekturu gradskog groblja Prahulje u Travniku.

Ekshumaciji, koju je danas koordiniralo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, prisustvovali su i istražitelj Instituta za nestale osobe, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, Federalne uprave civilne zaštite, Međunarodne komisije za nestale osobe, vještak sudske medicine, kao i radnici komunalnih službi i lokalna policija koja je osiguravala mjesto ekshumacije. 

# EKSHUMACIJA
# NOVI TRAVNIK
# INO BIH
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