Sastanak direktorice i direktora inspekcijskih organa u FBiH: U fokusu planovi za 2026. godinu, IPA projekti i prevencija korupcije

U Mostaru je danas na poziv Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) uz podršku Misije OSCE u BiH, održan godišnji sastanak direktorā Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i predstavnika inspektorata Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona o zajedničkim aktivnostima inspekcijskih organa u FBiH, tekućim projektima te mješovitim nadzorima u okviru aktuelnog Programa intenziviranih inspekcijskih nadzora u FBiH.

Poseban fokus sastanka bilo je provođenje stručnog usavršavanja za inspekcije u FBiH s ciljem izgradnje antikoruptivnih mehanizama i prevencije korupcije u inspekcijskoj službi koji je implementiran u okviru pomoći Misije OSCE u BiH institucijama u FBiH.

- Iako održavamo svakodnevnu operativnu saradnju i imamo kontinuiranu konstruktivnu kolegijalnu komunikaciju, naši godišnji susreti uvijek rezultiraju idejama koje doprinose efikasnijim nadzorima s ciljem postizanja višeg nivoa pravne discipline i u konačnici uređenja stanja u oblastima našeg nadzora.

Danas se posebno želim zahvaliti organizaciji OSCE na donatorskoj podršci u organizaciji ovog sastanka i provođenju Posebnog programa stručnog usavršavanja za inspekcije u FBiH za 2025. godinu koji je dodatno doprinio osnaživanju naših najvažnijih resursa – inspektorica i inspektora u Federaciji Bosne i Hercegovine - izjavila je direktorica FUZIP Ivana Prvulović.

Na sastanku direktorice i direktora su načelno dogovorene zajedničke aktivnosti za 2026. godinu koje se tiču provođenja inspekcijskih nadzora i nastupa prilikom apliciranja na IPA projekte (instrumente pretpristupne pomoći EU).

Također, učesnici sastanka su danas jednoglasno prihvatili inicijativu o usvajanju Povelje o nultoj stopi tolerancije na korupciju federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa u FBiH.