Magazinović upitao Amidžića: Šta je sa povratom PDV-a na prvu nekretninu?

Šef Kluba Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović uputio je pitanje ministru finansija i trezora BiH Srđanu Amidžiću, koje glasi:

„Šta je sa povratom PDV-a na prvu nekretninu i povećanjem limita za kupovinu auta za osobe sa invaliditetom bez plaćanja dadžbina?“.

Kako navodi Magazinović, ne prestaju komentari na Pravilnik koji treba usvojiti Upravni odbor UIO vezano za otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci. Dodao je kako je zakazana nova sjednica na kojoj će osim ovog Pravilnika biti razmatrana raspodjela prihoda o putarine, utvrđivanje koeficijenata za raspodjelu sredstava, odluke o poravnanju među entitetima…

- Sve ovo je vrlo važno i potrebno, ali… Ako govorimo o interesima građana, nameće se i pitanje zašto se konačno na dnevni red ne stavi Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Davno je završena javna rasprava o ovom dokumentu. Ogroman broj ljudi čeka da ostvari svoje pravo na povrat PDV-a. Zakon je usvojen u rekordnom vremenu i početkom aprila je stupio na snagu. Međutim, bez usvajanja Pravilnika ljudi ne mogu dobiti novac. Također ljudi opravdano pitaju zašto predsjedavajući UO UIO Srđan Amidžić na dnevni red ne stavlja izmjenu Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina osoba sa invaliditetom na način da se limit vrijednosti automobila za uvoz bez plaćanja carine i poreza poveća sa sadašnjih 30.000 na 45.000 KM – navodi Magazinović na Facebooku.