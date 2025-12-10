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DRŽAVNI MINISTAR

Forto viralnim videom najavio gradnju mosta u Šćepan Polju

Sredstva su osigurana kroz finansijski paket dogovoren sa Svjetskom bankom i EBRD-om, uz koordinaciju domaćih institucija

Forto: Najavio izgradnju mosta u Šćepan polju. Instagram

M. Až.

10.12.2025

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predstavio je planiranu izgradnju puta i mosta u Šćepan Polju putem kratkog videa koji je ubrzo postao viralni trend na društvenim mrežama.

- Nakon 40 godina zastoja, put i most u Šćepan Polju. Uskoro - poručio je Forto u objavi videa.

Radovi na dionici Sarajevo–Podgorica, posebno na najzahtjevnijem dijelu preko Šćepan Polja, sada imaju u potpunosti osigurana sredstva za izgradnju međudržavnog mosta na Tari, kao i za više od 15 kilometara pristupne ceste od graničnog prijelaza Hum prema Brodu na Drini.

Forto je ranije istaknuo da su se višemjesečni napori napokon isplatili te da je finansijska konstrukcija potpuno zatvorena.

Sredstva su osigurana kroz finansijski paket dogovoren sa Svjetskom bankom i EBRD-om, uz koordinaciju domaćih institucija.

Izgradnju mosta zajednički finansiraju Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Vlada Crne Gore, dok izgradnju kilometra pristupne ceste ka mostu finansira JP Putevi RS, koji provodi postupak zajedničke javne nabavke.

# EDIN FORTO
# ŠĆEPAN POLJE
# BIH
# MOST
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