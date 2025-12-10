Forto viralnim videom najavio gradnju mosta u Šćepan Polju

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predstavio je planiranu izgradnju puta i mosta u Šćepan Polju putem kratkog videa koji je ubrzo postao viralni trend na društvenim mrežama.

- Nakon 40 godina zastoja, put i most u Šćepan Polju. Uskoro - poručio je Forto u objavi videa.

Radovi na dionici Sarajevo–Podgorica, posebno na najzahtjevnijem dijelu preko Šćepan Polja, sada imaju u potpunosti osigurana sredstva za izgradnju međudržavnog mosta na Tari, kao i za više od 15 kilometara pristupne ceste od graničnog prijelaza Hum prema Brodu na Drini.