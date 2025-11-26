Forto: Napokon počinju pregovori s EBRD-om za izgradnju ceste Hum – Šćepan Polje

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je nakon današnje sjednice Vijeća ministara BiH da napokon počinju pregovori s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o zaduživanju za izgradnju puta Hum – Šćepan Polje.

– Usvojeno je zaduženje Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta RS, u iznosu od 60 miliona eura za cestu Hum – Šćepan Polje i pregovori s EBRD-om mogu početi – kazao je Forto.

Podsjetio je da se o toj cesti govori još od 1983. godine, te istakao da bi ona napokon mogla postati stvarnost „ako sve bude kako treba“.

– Očekujem da će već na proljeće početi radovi, a rok izgradnje je do 2028. godine. Uskoro se očekuje i ishod javnog poziva za izbor izvođača radova na mostu Šćepan Polje, koji finansira Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, kao i za još jedan dodatni kilometar pristupne ceste – rekao je Forto.

Naglasio je da je riječ o projektu od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, posebno kada je riječ o povezivanju dva glavna grada – Sarajeva i Podgorice.

Forto je podsjetio i da je Slovenija konačno olakšala proces zamjene vozačkih dozvola za bh. državljane, a inicijativa za to potekla je iz njegovog ministarstva prije nekoliko godina.

– Napokon su izmijenili zakon kojim se olakšava pristup bh. vozačima u Sloveniji, a odnosi se na profesionalne vozače. Nadam se da to neće dovesti do dodatnog odlaska vozača iz BiH i da će ovu povlasticu koristiti oni kojima je zaista potrebna, dok će poslovanje ostati u našoj zemlji – rekao je Forto.