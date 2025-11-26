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DRŽAVNI MINISTAR

Forto: Napokon počinju pregovori s EBRD-om za izgradnju ceste Hum – Šćepan Polje

Naglasio je da je riječ o projektu od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, posebno kada je riječ o povezivanju dva glavna grada – Sarajeva i Podgorice

Edin Forto. Fena

FENA

26.11.2025

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je nakon današnje sjednice Vijeća ministara BiH da napokon počinju pregovori s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o zaduživanju za izgradnju puta Hum – Šćepan Polje.

– Usvojeno je zaduženje Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta RS, u iznosu od 60 miliona eura za cestu Hum – Šćepan Polje i pregovori s EBRD-om mogu početi – kazao je Forto.

Podsjetio je da se o toj cesti govori još od 1983. godine, te istakao da bi ona napokon mogla postati stvarnost „ako sve bude kako treba“.

– Očekujem da će već na proljeće početi radovi, a rok izgradnje je do 2028. godine. Uskoro se očekuje i ishod javnog poziva za izbor izvođača radova na mostu Šćepan Polje, koji finansira Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, kao i za još jedan dodatni kilometar pristupne ceste – rekao je Forto.

Naglasio je da je riječ o projektu od izuzetne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, posebno kada je riječ o povezivanju dva glavna grada – Sarajeva i Podgorice.

Forto je podsjetio i da je Slovenija konačno olakšala proces zamjene vozačkih dozvola za bh. državljane, a inicijativa za to potekla je iz njegovog ministarstva prije nekoliko godina.

– Napokon su izmijenili zakon kojim se olakšava pristup bh. vozačima u Sloveniji, a odnosi se na profesionalne vozače. Nadam se da to neće dovesti do dodatnog odlaska vozača iz BiH i da će ovu povlasticu koristiti oni kojima je zaista potrebna, dok će poslovanje ostati u našoj zemlji – rekao je Forto.

Dodao je da to olakšava pristup radne snage iz cijele regije, te da pokazuje hitnost otvaranja pregovora i ispunjavanja uslova iz ključnih poglavlja transportnog sektora kako bi BiH u potpunosti integrirala svoj transportni sektor u evropski.

Vijeće ministara BiH, kako je naveo, suštinski je odobrilo i Plan rasta za Zapadni Balkan. U narednim danima slijedi potpisivanje dva formalna ugovora koji moraju biti ratificirani – što znači da ih trebaju usvojiti Vijeće ministara, oba doma Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvo BiH.

– Nakon toga sredstva će postati operativna. Prva avansna tranša iznosit će 60 do 65 miliona eura, dok će se ostatak isplaćivati po učinku – onoliko koliko uradimo, toliko ćemo moći povući – naglasio je Forto.

Najavio je i da će uskoro na dnevnom redu biti dva ključna evropska zakona – Zakon o sudu i Zakon o VSTV-u BiH – te izrazio nadu da će uskoro biti dostavljene njihove nacrt-verzije.

Odgovarajući na pitanje o problemima BHRT-a, Forto je kazao da do sada nije bilo političke volje da se pronađe rješenje.

Istakao je da je u komunikaciji sa sva tri emitera te da pokušavaju ujednačiti zahtjev prema RAK-u kako bi se korigovala RTV pretplata, koja godinama nije mijenjana, te kako bi se barem privremeno stabilizovala situacija u kojoj BHRT više ne može plaćati ni osnovne režije.

– To je velika sramota. Politika koja blokira pomoć BHRT-u treba da se stidi – poručio je ministar Forto.

# EDIN FORTO
# HUM
# ŠĆEPAN POLJE
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